Fiesta de la Pastafrola: el plan perfecto para una escapada de fin de semana en Luján, a menos de 2 horas de Buenos Aires.

La Fiesta de la Pastafrola se celebra el próximo domingo 12 de octubre de 2025 en Olivera, dentro del partido de Luján, con entrada libre y gratuita. Si estabas pensando en hacer una escapada de fin de semana, esta es la ocasión perfecta para conocer el municipio y disfrutar de su gastronomía. Además, lo mejor es que queda a menos de 2 horas de la Ciudad de Buenos Aires.

La pastrafrola es una comida típica en las meriendas y desayunos y una de las preferidas de los argentinos. El próximo domingo 12, el Municipio de Luján abrirá las puertas de este evento, que combinará aire libre, gastronomía, música y tradición.

Se tratará de la 12° edición de esta fiesta popular, en la que también convergerán música en vivo y una feria de artesanos, un plan perfecto para los amantes de la cultura y la gastronomía. Además, más de 15 concursantes van a competir por la mejor pastafrola.

El evento comenzará a las 11 de la mañana y se llevará a cabo en el predio de la Estación Olivera. Además de este concurso, también habrá un patio de comidas, muchas artesanías para admirar y espectáculos en vivo.

Es organizado por la Comisión de Fiestas Olivera y la Municipalidad de Luján, y es un plan ideal para ir tanto en familia como con amigos, en pareja o bien para disfrutar a solas.

Fiesta de la Pastafrola: cómo llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta el predio del ferrocarril de la estación Olivera, se debe tomar la Autopista del Oeste (Acceso Oeste) en dirección a Luján y continuar por esta autopista hasta conectar con la Ruta Nacional 5 hacia Mercedes.

Una vez ahí, hay que continuar por la RN 5 hasta llegar a la localidad de Olivera. La estación se encuentra justo muy cerca del centro del pueblo. En total, el recorrido tiene una distancia aproximada de 90 kilómetros, con una duración estimada de 1 hora y 30 minutos, dependiendo del tránsito.