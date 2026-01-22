Fue declarada “Paisaje Protegido de Interés Provincial” mediante la Ley 15.141.

Ubicada a 529 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el sur de la provincia, se encuentra uno de los oasis menos conocidos de la Costa bonaerense que combina playas vírgenes y relax: Arenas Verdes.

Perteneciente al partido de Lobería y con una población de apenas 20 habitantes, la localidad, fundada el 28 de diciembre de 1953, detenta en su territorio el Balneario Arenas Verdes, una extensión de 170 hectáreas que le valió ser declarado “Paisaje Protegido de Interés Provincial” mediante la Ley 15.141.

¿Cómo es Arenas Verdes, el oasis de la Costa Atlántica bonaerense?

Arenas Verdes ofrece múltiples alternativas además de garantizar una experiencia inigualable de sol y mar en playas prácticamente intactas. Su ubicación privilegiada la convierte en una puerta de entrada ideal para la observación de aves y fauna silvestre característica de la región.

Las caminatas por la costa y las dunas, los paseos en bicicleta entre senderos arbolados y los deportes náuticos, como el kayak o el surf según las condiciones del mar, forman parte de nutrida propuesta donde el descanso está asegurado.

En materia gastronómica, uno de los puntos más reconocidos es La Fonda de Guillermina, un clásico del lugar que ofrece empanadas caseras, pastas y carnes al horno de barro en un ambiente simple y familiar.

¿Cómo llegar a Arenas Verdes desde la Ciudad de Buenos Aires?

El trayecto por ruta contempla unos 500 kilómetros que se realizan principalmente por la Ruta Nacional 3 hasta San Cayetano, para luego continuar por la Ruta Provincial 75 y caminos locales que conducen directamente al destino. El trayecto demanda alrededor de cinco horas en auto, atravesando paisajes rurales y pequeñas localidades del sudeste provincial.

También es posible viajar en ómnibus hasta Necochea o San Cayetano y completar el último tramo en transporte local o remis.