Lucas Monteverde es un pequeño pueblo bonaerense de 63 habitantes.

Lucas Monteverde es un pequeño paraje del partido de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires, situado a unos 19 kilómetros al sudeste de la ciudad cabecera. El acceso se realiza por un camino rural que corre paralelo a las antiguas vías del tren y nace desde la ruta provincial 51. Según el censo 2010 del Indec, la localidad cuenta con 63 habitantes, cifra que marca un crecimiento significativo respecto de los 30 registrados en 2001.

El origen del pueblo está ligado al Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, cuya llegada en 1914 impulsó el desarrollo del lugar. Durante décadas funcionó como un punto estratégico de conexión hacia Mira Pampa y la ciudad de Pehuajó, hasta que el cierre del ramal en 1960 provocó una fuerte despoblación y cambió para siempre la dinámica local.

Lucas Monteverde invita a disfrutar de la tranquilidad del entorno rural y de su impronta histórica, visible en las antiguas construcciones que aún se conservan. Uno de sus principales atractivos es el bar “El Pocas Plumas”, instalado en el edificio de la vieja estación ferroviaria, donde se puede almorzar rodeado de una estética de época que transporta a otros tiempos y revive la memoria ferroviaria del lugar.

La Colina, un pueblo pintoresco para visitar

Una alternativa ideal para una escapada corta es La Colina, una pequeña localidad del partido de General La Madrid, situada a unas seis horas de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con los datos del censo 2010, el pueblo cuenta con 663 habitantes, número que evidencia una disminución aproximada del 7 % en comparación con los 713 residentes registrados en 2001.

El corazón del pueblo está marcado por su plaza principal, un espacio amplio y arbolado que se destaca por su prolija ornamentación y su importancia como punto de encuentro social. A este lugar se suma la plaza de La Palmera, otro paseo tradicional que forma parte de la vida cotidiana de la comunidad. Además, en una de las esquinas de la plaza central se emplaza un monumento dedicado al doctor Eliseo Mañay, figura clave en la historia local y recordado como uno de los primeros médicos que brindaron atención en La Colina.