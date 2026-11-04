Escapada a Tigre por $7.543: cómo pasar el día junto al río con tren y una vianda

Si estabas pensando en hacer una escapada sin alejarte tanto de la Ciudad de Buenos Aires, Tigre ofrece una alternativa ideal para quienes buscan cambiar de aire sin gastar demasiado. Con un viaje en tren, una caminata junto al río y una visita al tradicional Puerto de Frutos, es posible organizar una salida de un día por $7.543 por persona, sin contratar excursiones ni pagar paseos en lancha.

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La propuesta empieza en la estación Retiro, desde donde sale el tren de la línea Mitre con destino a Tigre. El recorrido permite llegar directamente al centro de la ciudad y evitar los gastos de combustible y estacionamiento. Para quienes viajan con SUBE registrada, el boleto correspondiente al trayecto completo cuesta $790 por tramo, por lo que el viaje de ida y vuelta representa $1.580. El trayecto conecta ambos puntos y cuenta con servicios durante la semana y los fines de semana.

El recorrido completo: Paseo Victorica, Puerto de Frutos y comida al aire libre

Una vez en destino, una de las primeras opciones es recorrer el Paseo Victorica, una de las postales más reconocidas de Tigre. Se trata de una costanera arbolada que bordea el río y permite caminar al aire libre, observar las embarcaciones y conocer antiguas residencias familiares que forman parte de la historia de la zona. El circuito también cuenta con bares, restaurantes y parrillas con espacios al aire libre, aunque consumir en estos establecimientos implica un gasto adicional.

Otra parada recomendada es el Puerto de Frutos, un centro comercial a cielo abierto que reúne puestos de artesanías, objetos de decoración, muebles de mimbre, plantas y productos regionales. Su entrada es gratuita y se puede recorrer sin necesidad de realizar compras. Además, desde sus pasillos y dársenas es posible apreciar el movimiento de las embarcaciones y las vistas del río Luján.

Para mantener el presupuesto bajo, una alternativa es llevar una vianda desde Buenos Aires. Como referencia, dos sándwiches de miga de jamón y queso cuestan $3.998 y una botella de agua mineral de 500 mililitros suma $1.965, según los precios regulares publicados por Coto. De esta manera, se puede contemplar el gasto de comida sin depender de restaurantes.

La salida permite conocer algunos de los atractivos principales de Tigre sin pagar una excursión organizada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el municipio aclara que no existen espacios públicos habilitados para hacer picnic: quienes quieran comer al aire libre deberán hacerlo en un recreo autorizado, cuyo ingreso puede modificar el presupuesto.

Cuánto cuesta la escapada a Tigre por persona

El cálculo contempla un adulto que viaja desde Retiro con SUBE registrada, compra dos sándwiches de miga y una botella de agua, y realiza los recorridos a pie.

Tren Mitre ida y vuelta: $1.580.

Dos sándwiches de miga: $3.998.

Agua mineral de 500 ml: $1.965

Paseo Victoria y Puerto de Frutos: gratis

Total: $7.543.

El presupuesto no incluye traslados hasta Retiro, compras en el Puerto de Frutos, consumiciones en restaurantes ni paseos náuticos. Antes de salir, conviene consultar los horarios y el estado del servicio ferroviario, además de revisar el pronóstico del tiempo para aprovechar la jornada.