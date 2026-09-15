Un accidente de tránsito protagonizado por el productor televisivo y teatral Gustavo Sofovich terminó en escándalo en pleno Palermo, con un un operativo de la Policía de la Ciudad desplegado en la calle. Ocurrió durante la madrugada del martes y tuvo como particularidad que el hijo de Gerardo permaneció dentro de su vehículo durante casi tres horas. Recién a las 8 de la mañana se dio por finalizado el inconveniente.

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Según contó el propio protagonista en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Mitre, había salido temprano de su casa para comprar yogur y circulaba por Salguero y Martín Coronado cuando una moto intentó pasarlo por la derecha y chocaron.

En la moto viajaban un hombre y una mujer. Tras el impacto, la joven de 23 años cayó al asfalto y requirió asistencia médica. Fue trasladada al Hospital Rivadavia con politraumatismos. El hombre resultó ileso.

El gran despliegue policial que se montó en pleno Palermo

Tras el choque, la Policía de la Ciudad desplegó un importante operativo en la zona. Se estableció un perímetro y se restringió la circulación entre las calles Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, mientras se esperaba que lleguen los peritos y se llevaran adelante las actuaciones correspondientes.

Lo que más llamó la atención de los testigos fue que Sofovich permaneció dentro de su auto durante más de dos horas. Según su propio relato, los efectivos no le permitían bajar del vehículo ni siquiera para hablar con los periodistas que se encontraban cubriendo el suceso.

El productor cuestionó la magnitud del operativo e indicó que la situación se habría prolongado de manera innecesaria. Mientras esperaba adentro del auto, sin embargo, dio notas por teléfono para contar lo que estaba pasando.

El test de alcoholemia dio negativo para los dos conductores

Tanto Gustavo Sofovich como el conductor de la moto fueron sometidos a controles de alcoholemia, que dieron como resultado negativo. El conductor de la moto, identificado como Tobías, coincidió con la versión del productor sobre el accidente y aseguró que no había ocurrido nada grave.

Cerca de las 8 de la mañana, casi tres horas después del accidente que dio origen al desmesurado operativo, los involucrados fueron finalmente liberados y pudieron irse del lugar.

Poco después, Sofovich volvió a referirse a lo ocurrido y cuestionó el procedimiento policial. “Me gustaría saber el nombre del fiscal, porque la verdad, armó una película de Spielberg”, sintetizó con ironía.