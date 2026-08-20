La encontraron herida y abandonada en un campo inundado: hoy es una de las vacas más queridas de Escobar.

En medio de los más de 80 animales que encontraron refugio en la Granja Educativa Don Benito, en Escobar, hay una que se ganó un lugar especial en el corazón de quienes trabajan allí. Se llama Humberta, es una vaca de gran tamaño y, detrás de su imponente apariencia, guarda una historia de abandono, recuperación y una segunda oportunidad.

Humberta llegó al predio hace nueve años, cuando atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Era una vaca de edad avanzada, estaba extremadamente delgada y tenía heridas. Además, había sido abandonada en un campo que se encontraba inundado, lo que hacía todavía más complicado acercarse hasta ella y trasladarla.

Granja Educativa Don Benito, en Escobar. Fotos: Revista Gente.

Desde Don Benito decidieron intervenir. El rescate no fue inmediato, Humberta estaba asustada y su estado físico hacía que cualquier movimiento fuera riesgoso. El equipo tuvo que acercarse con paciencia y utilizar comida para lograr que confiara en ellos. Finalmente, consiguieron subirla a un tráiler y llevarla al lugar que, desde entonces, se convirtió en su casa.

Una nueva vida y una sorpresa inesperada

Cuando Humberta comenzó a recuperarse, los responsables de la granja descubrieron algo que no conocían al momento del rescate, estaba preñada. Tiempo después, ya en un entorno seguro y bajo cuidado, nació Luna, su cría. A diferencia de la situación que había atravesado su madre, pudo crecer protegida y con atención. Con los años se convirtió en una vaca fuerte y de gran tamaño, al punto de que los espacios de la granja comenzaron a quedarle pequeños.

Por ese motivo, Luna fue trasladada a otro lugar preparado para recibirla y ofrecerle el espacio que necesitaba para seguir creciendo. Humberta, en cambio, permaneció en Don Benito y se convirtió en una de las habitantes más antiguas del predio. Hoy Humberta tiene entre 15 y 20 años y es reconocida por quienes visitan la granja. Su tamaño puede impresionar a primera vista, pero quienes la conocen aseguran que su carácter es completamente diferente, es tranquila, cariñosa y muy dulce.

Para Milagros Fernández, directora de Don Benito, existe además un vínculo especial con los animales que acompañan al proyecto desde sus primeros años. Humberta comparte ese lugar con Cuernitos y Bondi, otros de los habitantes más longevos de la granja.

Granja Educativa Don Benito, en Escobar. Fotos: Revista Gente.

La Granja Educativa Don Benito nació en 2017 con una propuesta que combina naturaleza, vida rural y educación. Con el tiempo, el rescate y la rehabilitación de animales se transformaron también en una parte central de su identidad. Actualmente, más de 80 animales viven en el predio y son cuidados por un equipo que incluye personal especializado en bienestar animal y profesionales veterinarios. Durante las visitas, las familias pueden conocer de cerca a los animales y aprender sobre sus necesidades, siempre respetando las pautas de cuidado establecidas por la granja.

En ese sentido, Humberta no es solamente una de las vacas del lugar. Su historia permite mostrarles a grandes y chicos que detrás de cada animal hay una vida, experiencias y necesidades que merecen ser comprendidas.

Después de haber sido encontrada sola, herida y debilitada en un campo inundado, aquella vaca que necesitó paciencia para volver a confiar terminó convirtiéndose en uno de los símbolos de Don Benito. Nueve años después, Humberta sigue allí, tranquila y rodeada de cuidados, como una prueba de que una segunda oportunidad también puede cambiar para siempre la historia de un animal.

Cómo visitar la Granja Educativa Don Benito

La Granja Educativa Don Benito está ubicada en Avenida Mendoza e Independencia, Ingeniero Maschwitz, Escobar. Abre de miércoles a domingo, de 9 a 17, y no requiere reserva previa.

La entrada tiene un valor de $3.600 para chicos de 4 a 11 años y de $5.600 para mayores de 12. Los miércoles y jueves, los menores de 4 a 11 años ingresan gratis. Los vecinos de Escobar tienen un 20% de descuento presentando el DNI, mientras que los menores de 3 años, jubilados y personas con discapacidad junto a un acompañante ingresan sin cargo.