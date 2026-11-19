Se enamoró de una mujer tras enviudar y su hijo le dijo una frase que la marcó para siempre

La vida te lleva por caminos impensados, es lo que le ocurrió a Nani Hamame. Luego de 14 años de matrimonio, el destino le arrebató a su compañero y la dejó sola junto a sus hijos, que por entonces tenían 7 y 9 años. Pero su historia tuvo revancha: tras atrevesar el duelo de la viudez, volvió a enamorarse, pero esta vez de una mujer.

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En un especial por el Mes del Orgullo, la revista Ohlalá reflotó esta historia que años atrás había sido relatada para el blog de La Nación Boquitas Pintadas, en el 2013. Por entonces Nani expresó: "Creo que me enamoré primero de un hombre porque las cosas se dieron así".

Nani Hamame volvió a apostar al amor luego de enviudar

La maternidad y el amor siempre estuvieron entre las prioridades de Nani, pero cuando conoció a una mujer y se enamoró, tuvo que enfrentarse a sus propios temores. No le preocupaba lo que sentía, sino cómo podía repercutir en sus hijos y en su entorno. La posibilidad de que la juzgaran por su nueva relación, tanto en su familia como en la escuela secundaria donde trabajaba como docente, la llenaba de dudas.

Cómo reaccionaron los hijos de Nani

Lejos de los temores de Nani, fueron sus propios hijos quienes le demostraron que no tenía por qué vivir con miedo. Cuando finalmente pudo hablar con ellos, la respuesta estuvo lejos de los prejuicios que imaginaba. Sus hijos entendieron que su mamá estaba enamorada y que eso era lo importante. Uno de ellos incluso le dijo: "No importa si estás enamorada de un hombre o de una mujer, lo que importa es que no te haga llorar y nada más", y la marcó para siempre.

Ese apoyo fue fundamental para que Nani pudiera vivir su relación sin esconderse. Aunque tuvo que afrontar comentarios homofóbicos de parte de algunos familiares, sus hijos se mantuvieron a su lado y también defendieron a su pareja. En el ámbito laboral, tampoco quiso ocultar su vida personal y, cuando le preguntaban, hablaba de su novia con naturalidad.

La relación terminó y Nani volvió a enamorarse, pero su historia se convirtió en un lugar seguro para mujeres que encontraron en su testimonio una oportunidad para hablar de su propia sexualidad con sus familias. Es por eso que, a los 55 años y luego de haber atravesado la viudez, le puede dejar un mensaje a sus hijos: hay que vivir el amor sin culpa.