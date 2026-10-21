Dejaron Buenos Aires al conocerse a los 50 años: la pareja que cambió su vida y hoy viven viajando

Karina y Eduardo andaban por los 50 años cuando empezaron a hablar por redes sociales, en plena pandemia. Ninguno imaginaba que esas charlas iban a terminar en una historia de vida totalmente nueva para ellos: dejar Buenos Aires para vivir viajando, sin fecha de regreso. En diálogo con TN, la pareja contó cómo se conocieron, qué los empujó a salir a la ruta y cómo sostienen su estilo de vida.

{{{htmlAmp}}}

La historia arranca con un misterio que nunca resolvieron. “No sabemos quién le mandó la solicitud a quién”, contó Karina. Tampoco tenían amigos en común.

“Él siempre estuvo ahí”: el comienzo de la historia

Era 2020. Eduardo ya estaba separado y Karina seguía en una pareja desgastada desde hacía años. Pero en ese momento su cabeza estaba en otro lado: su mamá estaba internada.

En medio de esa angustia, Eduardo empezó a escribirle a diario. Le preguntaba cómo estaba ella, cómo seguía su mamá, cómo se sentía. Para Karina, esa presencia constante hizo la diferencia. “Para mí fue fundamental”, recordó. “Mi mamá falleció en noviembre y él siempre estuvo ahí”.

El café en Don Torcuato y una propuesta inesperada

Después de muchos meses de mensajes, se encontraron por primera vez un 25 de febrero en la YPF de la 202, en Don Torcuato. “Obviamente que llegué yo primera, como tiene que ser”, contó ella entre risas. La charla se extendió durante horas: “Tomamos café y café y café”.

Al principio, Karina no lo pensaba como algo más. “Lo veía como un amigo pero eso fue cambiando con el tiempo y con los mensajes de WhatsApp a cada rato”, admitió. Eduardo, según ella, quedó deslumbrado desde ese primer encuentro.

Mientras repasaban sus vidas, descubrieron una pasión compartida: viajar. Karina siempre había tenido espíritu aventurero y Eduardo, años antes, había recorrido Perú como mochilero. En un silencio de la conversación, él lanzó un “¿Vamos?” que ella interpretó como una invitación a irse del bar. No era eso. Cuando Karina le preguntó a dónde, Eduardo fue al grano: “Vámonos de viaje”.

No hubo respuesta inmediata, ni tampoco beso ese día. Recién seis meses más tarde, en agosto, llegó el primero: “Ese primer beso fue mágico, como de adolescentes, esos que te hacen cosquillas en la panza”, recordaron juntos.

“Si Mona no viaja, yo no voy”

En marzo, Karina terminó su relación anterior. “Sentí que me saqué una carga”, dijo. Fue entonces cuando retomó aquella propuesta del primer café, aunque con una condición: “Mi perra Mona tiene que viajar con nosotros. Si Mona no viaja, yo no voy”.

Mona tenía 16 años y Eduardo aceptó sin dudar. En diciembre de 2021 apareció otra novedad: él tenía un cachorro en su casa. Karina volvió a fijar las reglas: “Traelo. Pero si Mona no lo acepta, el perrito vuelve”. El 30 de diciembre de ese año, Mona y Pancho se conocieron y se llevaron bien desde el primer momento. El equipo quedó completo.

Compraron una Traffic modelo 87 y la acondicionaron ellos mismos para vivir, sin lujos. El 12 de abril de 2022 partieron desde Olivos. Antes de salir, Karina pasó por la casa donde estaban las cenizas de sus padres, como una forma simbólica de llevarlos con ella.

La primera noche, en Zárate, tuvieron un susto: la billetera de Eduardo, con documentos y tarjetas, no aparecía. Llegaron a ser unas diez personas buscándola hasta que Karina la vio apoyada sobre el espejo del lado del acompañante, donde había viajado todo el trayecto sin caerse.

Artesanías, tatuajes temporales y cuatro países recorridos

El plan nunca fue una escapada de unos días, sino otra forma de vivir. En el camino aprendieron a hacer artesanías, entre ellas macramé, y empezaron a ofrecer tatuajes temporales para financiar el viaje.

Recorrieron Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Después siguieron por Corrientes y Misiones, y cruzaron a Uruguay y Paraguay. En cada lugar se quedaban el tiempo que sentían necesario. Karina, que es counselor, terminaba muchas veces en conversaciones profundas con desconocidos: “Nos pasó que la gente nos escuchaba y después se animaba a cumplir sus sueños”.

La ruta también tuvo su costado difícil: días sin baño ni comodidades, incertidumbre y más de una rotura. Llegaron a fundir el motor en plena ruta, compraron una camioneta más moderna y volvieron a tener problemas. Para ellos, esos momentos funcionan como una prueba: “Ahí se ve si la pareja realmente funciona”.

La última etapa los llevó a Brasil. Salieron de Argentina un 25 de noviembre prácticamente sin dinero. Se instalan en estaciones de servicio, donde consiguen agua sin costo, cambian artesanías por comida y los fines de semana venden en las plazas de cada ciudad. Así llegaron a Alter do Chão, cerca de Santarém, en el estado de Pará, donde vieron el encuentro del río Tapajós con el Amazonas: dos aguas que se juntan sin mezclarse.

La despedida de Mona

Poco antes de esa entrevista, el viaje sufrió su golpe más duro. Mona, la perra que había sido condición para empezar la aventura, murió a los 16 años. “El 5 de febrero se nos partió el corazón en mil pedazos”, contó Karina. Había envejecido en la ruta: ya no veía y caminaba poco, pero seguía siendo el centro de la familia.

“Descubrimos el amor puro, genuino, en la adultez”

Antes de esta vida, Eduardo trabajaba en un frigorífico haciendo arrollados de pollo, carne y cerdo, y Karina se dedicaba a la consultoría psicológica. Cuando anunciaron el viaje, las críticas no tardaron: “¿Cómo dos personas grandes van a hacer eso?”, les decían. A Eduardo, además, le reprochaban dejar a sus hijos y a sus nietos.

Con el tiempo, encontraron su propia respuesta. “Descubrimos el amor puro, genuino, en la adultez”, dijo Karina. “Y estamos haciendo lo que realmente queremos”.

Eduardo lo resumió a su manera: “Agradezco a la vida por haberse cruzado Kary en mi vida, con ella al lado nada es imposible”.