El emotivo reencuentro de Bastián con la médica que le salvó la vida tras el accidente en Pinamar

La vida de Bastián Jerez cambió el 11 de enero de este año cuando el UTV en el que viajaba por la zona de la frontera de Pinamar fue impactado por una camioneta. En ese entonces tenía ocho años, había sufrido graves heridas y quedó inconsciente. Ante este panorama desgarrador, apareció Melina Santillán, una pediatra intensivista que pasaba por la zona y se detuvo para asistirlo: le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia al lugar.

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A casi diez meses de aquel día, Santillán se reencontró con Bastián, quien atravesó 17 operaciones y estuvo varios meses internados. La médica se encontraba en Buenos Aires para participar de un evento, por lo que Macarena Collantes -la madre del niño- coordinó el encuentro.

“Verlo ahí, verlo que él sabe su historia, que es consciente de su historia y de lo que falta, y que un nene de nueve años te diga gracias es mucho”, expresó la médica, que también contó cómo fue ese momento y sobre la evolución del niño, que el pasado cumplió nueve años.

Bastián hoy se encuentra en un centro especializado, donde realiza un tratamiento de rehabilitación para recuperar fuerza, movilidad y distintas funciones. Se trata de un proceso largo condicionado por el tiempo que el niño estuvo internado. "Volvió a nacer. Tiene que aprender a caminar, a hablar, a moverse”, explicó la pediatra.

Cómo fue el reencuentro de Bastián con la médica que le salvó la vida

Santillán estimó que el niño ya atravesó una parte importante del tratamiento, podría decirse que "está a los dos tercios del camino, que ya pasamos lo más difícil y falta un tercio de la recuperación”. Tras el accidente, el estado neurológico es uno de los aspectos que más incertidumbre había generado.

La médica aseguró en diálogo con Infobae el Mediodía que el niño conserva la movilidad y aclaró "mueve las manos, mueve los pies", por lo que no presenta una parálisis ni una cuadriplejia. Además, hasta el momento no se detectó un daño neurológico irreversible.

A Bastián aún le quedan por realizar evaluaciones específicas, como las relacionadas con la motricidad fina, para determinar cómo seguirá su recuperación. “La esperanza está, porque en él no hay una lesión neurológica que lo condene”, afirmó. Con el paso de los meses, fue superando las previsiones iniciales: "Luchó contra todos los pronósticos. Vimos tantos cambios".

En qué estado se encuentra la causa por el choque en Pinamar

El expediente de la causa se tramita en la Fiscalía N° 5 de Pinamar y tiene a tres imputados por lesiones culposas agravadas: los conductores de los dos vehículos y el padre del niño. Según trascendió, tanto la conductora del UTV como el conductor de la camioneta dieron positivo en los controles de alcoholemia que se realizaron después del choque, además quedaron inhabilitado para conducir.

Por el momento, los tres imputados se encuentran en libertad y no hubo detenidos. En la causa también se analizan las condiciones en las que viajaba Bastián, ya que el UTV tenía capacidad para cuatro personas y llevaba a cinco ocupantes al momento del choque. El niño viajaba sin cinturón de seguridad y estaba en el asiento trasero junto a su padre.