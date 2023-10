Equipos de salud trabajan en toda la provincia en la búsqueda de casos de lepra

Luego de la pandemia, muchas personas infectadas por la enfermedad dejaron de concurrir a sus controles y los equipos de salud trabajan para establecer un control en la sociedad.

La provincia de Formosa, atreves del Programa Provincial de Control de Lepra, trabaja en la búsqueda de casos de la enfermedad bacteriana que afecta principalmente la piel y los nervios periféricos. En relación a eso, el responsable del Programa, José Franco aseguró que con un "tratamiento adecuado", la enfermedad es curable.

Con respecto a las cifras de contagiados en Formosa, el medico señaló que se diagnostican entre 40 a 60 pacientes anules. “Ahora estamos haciendo una búsqueda intensiva, porque durante la pandemia muchos dejaron de asistir a su tratamiento” señaló el especialista.

En cuanto a las manchas que produce la enfermedad, el médico expresó que tienen sensibilidad al frio, al calor y al dolor, mientras que explicó que la transmisión es por contacto directo y en un tiempo prolongado, entre un enfermo no tratado y una persona con predisposición especial para enfermar.

El tratamiento que realizan los pacientes infectados es ambulatorio, no precisa ningún tipo de internación, e incluye el uso de antibióticos, antiinflamatorios y el control de las secuelas. Por otro lado, la medicación es entregada gratuitamente por el Programa Nacional de Control de Lepra del Ministerio de Salud de la Nación y se consigue en la provincia, en el consultorio habilitado en Gutnisky 4612 los días lunes, miércoles y viernes.

Franco se refirió a la importancia de cuidar a las personas cercanas y expresó: "Lo ideal es que se tome conciencia, porque así se evita contagiar a sus familiares y se evitan graves secuelas e incluso la muerte".

Ante la detección del paciente positivo se estudia a los convivientes, porque son quienes más tiempo pasan con la persona y a quienes hay que hacerles el análisis para descartar, o bien, para confirmar los posibles contagios, explicó el medico.

Por último, el especialista explicó: “La persona se cura, pero le hacemos un control durante dos años, para ver si no tuvo una recaída, en la cual puede empezar de nuevo con la enfermedad. No tuvimos casos de recaída, los que hacen bien el tratamiento, no les deja secuela, siguen su vida normal”.