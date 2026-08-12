El ejercicio suave que recomiendan para mantener la movilidad después de los 60

Con el paso de los años, caminar, agacharse, subir escaleras o simplemente levantarse de una silla son movimientos que pueden verse afectados por la pérdida progresiva de fuerza, flexibilidad y equilibrio. En este contexto, el pilates suave es un aliado para cuidar el cuerpo después de los 60.

Esta disciplina trabaja de manera controlada distintos grupos musculares y presta especial atención a la postura, la respiración y la movilidad. A diferencia de los ejercicios de alta intensidad, durante las clases se realizan movimientos lentos que pueden adaptarse a las posibilidades de cada persona.

El pilates suave es ideal para cuidar la movilidad después de los 60 años. Foto: Magnific

Pilates suave, el aliado para trabajar la movilidad después de los 60

El Pilates se basa en ejercicios que buscan fortalecer la musculatura, mejorar la estabilidad corporal y favorecer una mayor conciencia sobre los movimientos. Cuando se realiza en una modalidad suave y adaptada, puede convertirse en una alternativa interesante para las personas mayores que quieren mantenerse activas sin someter al cuerpo a grandes impactos.

Uno de sus principales beneficios es que los ejercicios pueden realizarse de manera progresiva, respetando el ritmo y las posibilidades de cada uno. El trabajo de la zona abdominal y de los músculos que sostienen la columna, por ejemplo, puede ayudar a mejorar la estabilidad y la postura, mientras que algunos movimientos se concentran en las articulaciones.

Además, las clases suelen combinar ejercicios de fuerza con movimientos de movilidad y estiramiento. Esta combinación permite trabajar diferentes aspectos de la condición física al mismo tiempo y puede resultar especialmente útil para quienes buscan mantenerse activos y conservar su independencia.

Otro de los aspectos que se trabajan durante las clases de pilates suave es el equilibrio y el control corporal. A medida que aumenta la edad, estos adquieren especial importancia, ya que una mejor estabilidad puede ayudar a desenvolverse con mayor seguridad en las actividades cotidianas.

Vale aclarar que si se comienza con una actividad física después de los 60, no hay que exigirse de más. Lo recomendable es elegir una modalidad que se adapte a la condición física de cada uno y, ante la presencia de enfermedades, lesiones o dolores persistentes, consultar previamente con un profesional de la salud. Hay que tener presente que la clave está en la constancia y en encontrar una actividad que pueda sostenerse en el tiempo.