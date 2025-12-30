Efemérides del 31 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 31 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Anthony Hopkins hasta el aniversario sobre los primeros casos de coronavirus reportados en el mundo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1869 - Nacimiento de Henri Matisse

El pintor francés nació en la comuna de Le Cateau-Cambrésis, en Paso de Calais, Francia. Su obra se destaca por el uso del color y la fluidez, y originalidad del dibujo.

1936 - Fallecimiento de Miguel de Unamuno

A los 72 años murió en la ciudad de Salamanca, en Castilla y León, España, el escritor y filósofo español. Su obra cultivó gran variedad de géneros literarios, entre ellos la novela, el ensayo y la poesía.

1937 - Nacimiento de Anthony Hopkins

En la ciudad de Port Talbot, en Gales, Reino Unido, nació el actor, productor y cineasta británico, destacado por su interpretación del asesino serial Hannibal Lecter en el filme El silencio de los inocentes', con el que ganó un Óscar. También destacó en los filmes Hannibal y Lo que queda del día. En 2012 encarnó a Alfred Hitchcock, en la película Hitchcock, sobre la vida del cineasta británico.

1947 - Nacimiento de Rita Lee

La cantante y compositora brasileña nació en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Lleva publicados más de 30 discos. Entre sus canciones más populares se destacan Baila conmigo y Lanza perfume.

1948 - Nacimiento de Donna Summer

En la ciudad de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, nació la cantante y compositora estadounidense LaDonna Adrian Gaines, ganadora de cinco premios Grammy y destacada exponente de la música disco. A lo largo de su carrera vendió más de 150 millones de discos.

1959 - Nacimiento de Val Kilmer

Nació en la ciudad de Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, el actor estadounidense Val Kilmer, famoso por su interpretación del músico y cantautor de rock Jim Morrison en el filme The Doors. También brilló en las películas Top Secret!, Top Gun (1986), Batman Forever (1995) y El Santo (1997).

1966 - Nacimiento Ricky Espinosa

En la ciudad bonaerense de Gerli nació el músico y compositor Manuel Ricardo Espinosa, vocalista y guitarrista del grupo de punk rock Flema, con el que grabó diez discos.

1977 - Nacimiento de Park Jae-Sang

Nace en el barrio Seocho de Seúl el artista surcoreano Park Jae-sang, más conocido como PSY, autor de Gangnam Style, la primera canción que superó los 1.000 millones de reproducciones en internet.

1992 - Divorcio de terciopelo

Dictaron una enmienda constitucional que marca la disolución de Checoslovaquia con la separación de las repúblicas Checa (actual Chequia) y Eslovaquia en el llamado “Divorcio de terciopelo”. El nombre alude a la Revolución de Terciopelo, que en 1989 puso fin al gobierno comunista checoslovaco para dar paso al proceso de disolución del país centroeuropeo creado en 1918, después de la I Guerra Mundial.

2019 - COVID-19

La Organización Mundial de la Salud reportó que en la ciudad china de Wuhan hay 27 personas que padecen “un tipo de neumonía de causa viral desconocida”. Es la COVID-19, la enfermedad provocada por el coronavirus Covid Sars-2 que desató una pandemia que aún amenaza al mundo por la aparición de varias cepas virales.