Efemérides del 27 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 27 de enero ocurrieron efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos del músico Amadeus Mozart y el escritor Lewis Carroll hasta la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto.
A continuación, te contamos los hechos más destacados:
1756 - Nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart
Nació en Salzburgo, Austria. Uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música clásica. Su obra incluye más de 600 creaciones.
1832 - Nacimiento de Lewis Carroll
Escritor británico, autor de la novela Alicia en el país de las maravillas, su obra más destacada.
1851 - Nacimiento de Rafael Obligado
Nació en la ciudad de Buenos Aires. Escritor autor del poema épico nacional Santos Vega y miembro de la Real Academia Española.
1851 - Nacimiento de Miguel Cané
Nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Político, escritor y uno de los autores representativos de la Generación del 80 de la literatura argentina.
1871 - Fiebre amarilla
Aparecen los tres primeros casos de la epidemia en el barrio porteño de San Telmo. La enfermedad dejó un saldo de 14.000 muertes.
1880 - Thomas Edison
En Virginia, Estados Unidos, el científico patenta uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad: la bombita eléctrica.
1901 - Fallecimiento de Giuseppe Verdi
Nació en Milán, Italia. Fue uno de los compositores más relevantes de la música clásica y de la ópera, autor de la trilogía romántica Rigoletto, El trovador y La Traviata.
1945 - La liberación de Auschwitz
Las tropas lograron entrar al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Polonia, lugar donde se cometieron los peores crímenes contra la humanidad.
1968 - Nacimiento de Mike Patton
Nació en California, Estados Unidos. Músico, compositor y vocalista de la banda Faith No More, de gran popularidad durante la década del noventa.
1973 - Acuerdos de Paz
Se firmó en París la resolución que establece el fin de la guerra de Vietnam y la salida de las tropas norteamericanas del país asiático.
1979 - Fallecimiento de Victoria Ocampo
Una de las grandes escritoras del siglo XX nació en Buenos Aires. Fundó la revista y editorial Sur y la Unión Argentina de Mujeres en 1936 para la defensa de los derechos civiles de las mismas.
2026 - Día Internacional de las Víctimas del Holocausto
Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de las víctimas del Holocausto.