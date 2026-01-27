Efemérides del 27 de enero: qué pasó un día como hoy

El 27 de enero es conmemorado el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto.

Cada 27 de enero ocurrieron efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos del músico Amadeus Mozart y el escritor Lewis Carroll hasta la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1756 - Nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart

Nació en Salzburgo, Austria. Uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música clásica. Su obra incluye más de 600 creaciones.

1832 - Nacimiento de Lewis Carroll

Escritor británico, autor de la novela Alicia en el país de las maravillas, su obra más destacada.

1851 - Nacimiento de Rafael Obligado

Nació en la ciudad de Buenos Aires. Escritor autor del poema épico nacional Santos Vega y miembro de la Real Academia Española.

1851 - Nacimiento de Miguel Cané

Nació en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Político, escritor y uno de los autores representativos de la Generación del 80 de la literatura argentina.

1871 - Fiebre amarilla

Aparecen los tres primeros casos de la epidemia en el barrio porteño de San Telmo. La enfermedad dejó un saldo de 14.000 muertes.

1880 - Thomas Edison

En Virginia, Estados Unidos, el científico patenta uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad: la bombita eléctrica.

1901 - Fallecimiento de Giuseppe Verdi

Nació en Milán, Italia. Fue uno de los compositores más relevantes de la música clásica y de la ópera, autor de la trilogía romántica Rigoletto, El trovador y La Traviata.

1945 - La liberación de Auschwitz

Las tropas lograron entrar al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, Polonia, lugar donde se cometieron los peores crímenes contra la humanidad.

1968 - Nacimiento de Mike Patton

Nació en California, Estados Unidos. Músico, compositor y vocalista de la banda Faith No More, de gran popularidad durante la década del noventa.

1973 - Acuerdos de Paz

Se firmó en París la resolución que establece el fin de la guerra de Vietnam y la salida de las tropas norteamericanas del país asiático.

1979 - Fallecimiento de Victoria Ocampo

Una de las grandes escritoras del siglo XX nació en Buenos Aires. Fundó la revista y editorial Sur y la Unión Argentina de Mujeres en 1936 para la defensa de los derechos civiles de las mismas.

2026 - Día Internacional de las Víctimas del Holocausto

Esta fecha fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en memoria de las víctimas del Holocausto.