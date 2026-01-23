Efemérides del 26 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 26 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Edgardo Bauza y Miguel Mateos hasta el fallecimiento del cura Brochero y Kobe Bryant.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1914 - Fallecimiento de José Gabriel Brochero

A los 73 años murió en la ciudad cordobesa de Villa del Tránsito, la actual Villa Cura Brochero, el sacerdote católico, conocido como "el cura gaucho". Fue declarado santo por el papa Francisco el 16 de octubre de 2016.

1925 - Nacimiento de Paul Newman

El actor y director de cine estadounidense, ganador de tres Premios Óscar y otros tantos Globos de Oro, nació en la ciudad de Shaker Heights, en Ohio. Se destacó además como piloto automovilístico.

1954 - Nacimiento de Miguel Mateos

En Buenos Aires nació el músico, compositor y cantante Miguel Ángel Mateos Sorrentino, uno de los artistas más emblemáticos de la escena del rock argentino de los años ochentas.

1955 - Nacimiento de Eddie Van Halen

En Ámsterdam nació el músico neerlandés Edward Lodewijk Van Halen, el guitarrista y fundador junto a su hermano Alex y a Mark Stone de la banda de hard rock Van Halen, con la que vendió más de 90 millones de discos.

1958 - Nacimiento de Ellen Degeneres

En la localidad de Metairie, en Luisiana, nació la actriz y conductora de televisión Ellen Degeneres, ganadora de siete premios Emmy con su programa The Ellen DeGeneres Show.

1958 - Nacimiento de Edgardo Bauza

En la ciudad santafesina de Granadero Baigorria nacipo el exfutbolista y entrenador, apodado el "Patón", figura de la defensa de Rosario Central en los años '70 y '80. Como técnico fue campeón de la Copa Libertadores de América con la Liga de Quito de Ecuador, en 2008, y con San Lorenzo, en 2014.

1962 - Nacimiento de Oscar Ruggeri

En la ciudad santafesina de Rosario nació el exfutbolista, entrenador y comentarista deportivo, figura de la selección argentina ganadora del Mundial de México ‘86 y de la Copa América de 1989 y 1991. Fue campeón con Boca Juniors, River Plate y San Lorenzo. Jugó además en el Real Madrid español, el Ancona italiano y el América de México, entre otros equipos.

2020 - Fallecimiento de Kobe Bryant

A los 41 años murió la estrella del basquetbol estadounidense al caer el helicóptero en el que viajaba en la ciudad de Calabasas, en California. Bryant ganó cinco campeonatos de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y dos medallas olímpicas con la selección de Estados Unidos. En el siniestro murieron Gianna Bryant, hija del basquetbolista, y otras siete personas.

2026 - Día Mundial de la Educación Ambiental

Esta fecha busca enfatizar la importancia de la enseñanza como generadora de conciencia sobre el cuidado del ambiente.