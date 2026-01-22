Efemérides del 22 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 22 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la realización de la gala en el Luna Park, donde Juan Domingo Perón conoció a Eva Duarte, la exclusión de Cuba y la asunción de Evo Morales como presidente de Bolivia.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1788 - Nacimiento de Lord Byron

En Londres nació el escritor británico George Gordon Byron, sexto lord de Byron, emblema del romanticismo europeo, a quien se considera uno de los mayores poetas de lengua inglesa. Su gran obra, Don Juan, fue uno de los más importantes poemas largos publicados en Inglaterra desde El paraíso perdido (1667), de John Milton.

1814 - Gervasio Posadas

El político fue nombrado como primer Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cargo que asumió el 31 de enero de 1814 y ejerció hasta el 9 de enero de 1815.

1944 - Evita y Perón

El coronel Juan Domingo Perón, a cargo de la Secretaría de Trabajo, conoció a la actriz María Eva Duarte durante un festival organizado en el Luna Park de Buenos Aires para recaudar fondos de ayuda a los damnificados por el terremoto del 15 de enero de 1944 en la ciudad de San Juan, que causó 7.000 muertos y grandes daños en la capital provincial.

1960 - Nacimiento de Michael Hurchence

En la ciudad australiana de Sidney nació el músico, vocalista y cofundador de la banda de rock INXS y uno de los artistas más carismáticos de la escena musical de los años '80 y '90.

1959 - Nacimiento de Linda Blair

La actriz estadounidense nació en la ciudad de San Luis, en Misuri, en Estados Unidos. Es conocida en todo el mundo por su papel de la niña Regan MacNeil, poseída por el demonio en la taquillera película de terror El exorcista (1973).

1962 - Exclusión de Cuba

Bajo presiones de Estados Unidos, la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en el balneario uruguayo de Punta del Este, decidió expulsar del foro interamericano a la Cuba liderada por Fidel Castro.

1969 - The Beatles

La banda británica de pop rock empezó en Londres la grabación del álbum Let it be, último disco de estudio del grupo y uno de los mejores de toda su discografía. Fue lanzado en mayo de 1970, días después de que se anunciara la salida de Paul McCartney, lo que desembocó en la disolución de la legendaria banda.

1987 - Budd Dwyer

El político estadounidense Robert Dwyer, tesorero del estado de Pensilvania acusado de recibir sobornos, se suicidó de un disparo en Harrisburg, capital estadual, durante una conferencia de prensa televisada en vivo que él había convocado para "proporcionar una actualización” sobre su situación.

2006 - Asunción de Evo Morales

Es el primer indio en gobernar el país del altiplano. Hizo política desde el sindicalismo en el gremio de los trabajadores de la coca. Sorprendió al ganar los comicios de 2005, después de una grave crisis institucional. El mismo día de 2010 y 2015 asumió sus siguientes presidencias. Su mandato terminó con el golpe de 2019.

2008 - Fallecimiento Heath Ledger

A los 28 años murió en la isla neoyorquina de Manhattan el actor australiano, ganador de un premio Óscar, un BAFTA y un Globo de Oro por su actuación en el papel del Joker en el filme The Dark Night.