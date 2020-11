¿La escuela adoctrina? ¿La pública? ¿La privada? ¿La religiosa? ¿Adoctrinar con qué? ¿Con ideas políticas? ¿Con hechos históricos amoldados a la época? ¿Con peronismo? ¿Con antiperonismo? ¿Con mitrismo? ¿Con rosismo? ¿Con sarmientismo? ¿Qué es adoctrinar?

Preguntas que me hice en medio del debate de los dichos de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien afirmó no sin polémica contra los docentes: "Eligen adoctrinar antes que enseñar a pensar".

A la discusión pública se sumó una tapa de Página 12 que fue criticada por el macrismo. La discusión es la misma: si Acuña fue a un colegio patrocinada por un nazi, ¿ella tuvo que ser adoctrinada sí o sí por las ideas nacionalsocialistas de los popes de ese colegio privado? ¿O se pudo dar el curioso caso de contradecirse la propia ministra de ir a una escuela y no ser adoctrinada?

Lancé ayer la botella con un mensaje adentro directo al agua siempre turbia de la red social Twitter con mi firme convicción de que nunca fui adoctrinado en la escuela. Fui a la escuela pública en primaria y secundaria.

Y me encontré con cientos de respuestas valiosísimas que también me hicieron repensar mi postura y mi opinión. ¿Somos todos entonces adoctrinados de alguna manera en una escuela, sea pública o privada?, me consulté ya hoy.

Algunas respuestas que me llevaron a la reflexión (las edité en ortografía y puntuación para que queden legibles). "Yo sí: primaria y secundaria y de verdad trataron de adoctrinarme. Por ejemplo, insistían con que Juan Manuel de Rosas era un tirano", dijo uno de los usuarios, escritor y político.

Un activista de la comunidad LGTBIQ respondió a este tuit: "Sí, hice la primaria durante toda la última dictadura militar. Igual parece que conmigo se obtuvo el efecto rebote. Pero no puedo decir lo mismo de mi generación".

Otro, periodista gráfico y televisivo, afirmó: "Sí. Adoctrinado por el mitrismo".

Una comunicadora social feminista contó: "Fui a escuela pública primaria y secundaria. Nunca me sentí adoctrinada salvo por la maestra de 1º grado que nos hablaba de religión, razón por la que tiempo después la pusieron de secretaria".

Un abogado prestigioso, que se dedica a la seguridad social, agregó al debate: "Soy producto de la educación pública desde el nivel inicial hasta el superior, y lo que siempre tuve fue la libertad de discutir con mis docentes cuando no estaba de acuerdo con ellos. La mejor doctrina del docente de la escuela pública es el respeto por el otro".

Un usuario de Twitter dio directamente un ejemplo claro: "Hice 1er año del secundario en el 83. Teníamos un profe de educación física que nos hacía formar militarmente (firmes, descanso, etc.) El de Cívica avalaba la teoría de los dos demonios. Todo eso lo procesamos mucho después con mis amigos, en ese momento pasaba".

Alumnos y alumnas en plena dictadura fue un tópico que se dio entre los tuits. Los 70' adentro de un aula en Argentina. "Hice toda la primaria en escuela pública durante los años de la dictadura (1976-1982). Nací en el 70. Fui mejor promedio casi todos los años, soy zurda (literal y metafóricamente).No pude ser abanderada: "La bandera Argentina no puede llevarse con la mano izquierda", dijo el director", reveló una tuitera.

Otra sumó sobre este tema: "Toda mi educación formal fue en establecimientos públicos. Y en la etapa dónde sentí adoctrinamiento fue durante la dictadura cívico militar (secundaria en Liceo Víctor Mercante UNLP y Facultad de Bellas Artes UNLP). Había temas y períodos de los q no se hablaba".

Colegios religiosos también fueron parte crítica del adoctrinamiento entre las respuestas. Uno de los casos cuenta: "Yo fui a escuelas privadas, más del 50% del tiempo, de maternal a secundario. Adoctrinada. Horrible recuerdo de unas pascuas (9 años): nos pasaron un disco que contaba todas las torturas que a 'nuestro Jesusito' le hicieron los 'judíos malos'. La Divina Providencia".

Una caso llamativo en escuela pública en Salta fue este: "Sólo una vez, hice 4to grado en Salta en 1986 y fue mi viejo a quejarse porque me daban religión. Sí, escuela pública".

"Fui a tres privados distintos y creo que en uno solo no me sentí adoctrinado. Dos religiosos, y probablemente sean la razón por la que hoy soy ateo", contó otro usuario.

El "descubrimiento" de América. La figura de Cristóbal Colón. Otros temas que generaron cruces por cómo se cuenta la historia en nuestro país. "¡Nos descubrió Colón! ¡Listo, adoctrinado! Nunca me enseñaron nada de los incas, mayas o aztecas! Aprendí mucho de los reyes europeos. Listo. Adoctrinado. Siempre adoctrinados", aseveró una usuaria. "Sí, me enseñaron que España era la Madre Patria y Colón un descubridor...", completó otra respuesta.

Son casi mil mensajes en total con opiniones diversas. Un gran minoría afirma que no, que no fue adoctrinada en ninguna de sus formas. Otros tantos dieron diferentes argumentos por el Sí. Y varios casos de "rebeldía". De contar que el docente trató de inclinar el pensamiento o ideología hacia un lado y el alumno años después terminó en la vereda contraria.

Entonces, ¿hay o no adoctrinamiento en una escuela?