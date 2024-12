Sufre Gago en Boca por las dos bajas de peso para jugar contra Newell's

Sufre Gago en Boca por las bajas de peso para jugar contra Newell's

Boca Juniors visitará a Newell's en Rosario este domingo 8 de diciembre desde las 21 por la penúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol y Fernando Gago no contará con dos de sus principales figuras. El elenco "Xeneize" tiene como objetivo la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene, lo que todavía no logró y no le quedará opción que ganarle a la "Lepra". Sin embargo, el DT tendrá bajas sensibles en su plantel.

Conseguir los tres puntos será clave para los de la Ribera en su visita al Estadio Coloso Marcelo Bielsa ante un equipo que no tuvo una buena temporada. Los rosarinos marchan en los últimos puestos de la tabla de posiciones, vienen de empatar con Atlético Tucumán en condición de visitante y en la jornada anterior vencieron a Independiente. Esta vez tratarán de hacer lo propio con Boca, que saldrá al verde césped sin dos futbolistas importantes.

Tanto Sergio "Chiquito" Romero como Marcelo Saracchi se perderán este compromiso por distintas cuestiones y Gago no los incluyó en la lista. El arquero, según trascendió, no estará por una molestia física que lo marginará para este partido y estaría en duda para el duelo del cierre ante el "Rojo" de Avellaneda. Por otro lado, el defensor con pasado en River Plate presentó un cuadro gripal que le impedirá jugar contra Newell's.

Los mismos se sumaron a Marcos Rojo y Tomás Belmonte, quienes por otros motivos serán baja obligada para el entrenador. El defensor llegó a la quinta amarilla y cumplirá una fecha de suspensión, mientras que el volante sufrió un desgarro que también lo dejaría sin posibilidades de disputar el último encuentro de la temporada. Quien volverá y lo festeja todo Boca es Miguel Merentiel, quien se recuperó de una lesión reciente y reapareció entre los citados.

Sergio "Chiquito" Romero será baja en Boca Juniors para jugar con Newell's

La sorpresiva pretemporada que prepara Gago en Boca para terminar el 2024

En Boca Juniors todas las miradas se encuentran enfocadas en obtener la clasificación a la Copa Libertadores 2025, pero también ya comienza a avizorarse el futuro cercano. En ese sentido, Fernando Gago tomó una sorpresiva decisión con respecto a la pretemporada del plantel para comenzar antes de tiempo. Según informó este miércoles ESPN, un día después de jugar ante Independiente la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el 15 de diciembre, el plantel tendrá unos días de vacaciones, pero la novedad llegará sobre el final del año: Gago decidió que regresen a los entrenamientos el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de diciembre en doble turno.

En principio, los jugadores quedarán libres el lunes 30, un día antes de fin de año, y retornarán a la pretemporada oficial el 2 de enero. La idea del DT y el cuerpo técnico es aprovechar esos últimos días del 2024 para ajustar pequeños detalles, mientras que a comienzos del 2025 se vendrá una puesta a punto muy exigente desde lo físico. Para ambas partes de entrenamientos, el director técnico espera tener a todo el plantel disponible y en condiciones. Incluso a Lucas Blondel y Aaron Anselmino, que se están recuperando de lesiones pero llegarían sin problemas a la par de sus compañeros a las prácticas en el predio de Ezeiza.