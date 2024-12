Impacto: el romance de La China Suárez con otro famoso del que hoy pocos se acuerdan

La China Suárez tuvo un romance de un año con un famoso español.

La China Suárez está en el centro de los escándalos de la farándula, después de las intimidades que reveló Wanda Nara en el programa de Susana Giménez y a través de sus historias de Instagram. En ese contexto, algunos pocos se acordaron de un romance de la actriz que llamó la atención hace variosaños.

La artista siempre salió con personas del espectáculo y el arte, dado que ella trabaja en esa industria desde que era una niña, en tiras infantojuveniles de Cris Morena como Rincón de Luz y Casi Ángeles. En ese sentido, en 2014, Suárez salió con un famoso músico español que tiene trascendencia internacional.

Después de su ruptura con Nicolás Cabré y con su hija Rufina muy pequeña, La China Suárez protagonizó un video musical con el cantante David Bisbal y la química que se dio entre ellos no solo fue ficticia. La pareja mantuvo un romance de más de un año de duración, que incluyó viajes de ambos a sus respectivos países para poder llevar adelante su relación, aunque terminó en medio de rumores de infidelidades de ambas partes, según distintas versiones.

Las críticas de Yanina Latorre a Wanda por exponer la intimidad de La China y Pampita

En las imágenes que Wanda compartió de sus chats con Suárez, se puede ver cómo ésta apuntaba contra Pampita en mensajes donde aludía también a la intimidad de Benjamín Vicuña y sus hijos. En ese sentido, Yanina se posicionó en contra de esta actitud y soltó: "Ahora mete a Pampita, Benjamín y sus hijos. Se pasó tres pueblos. Después no quiere que se hable de su maternidad".

La China y Lali Espósito en Casi Ángeles

Esto se dio después de que Wanda apuntara contra Yanina, cuando dijo: "Hay una panelista ensañada. La misma abogada de ella es la abogada de Mauro, es obvio que me va a arruinar. Yo no le doy información como a veces me pedía, y yo muchas veces le di o le comentaba o le respondía y le decía cosas. Porque si tenés a la abogada de mi marido que dice que me quiere sacar cosas, ¿qué información te puedo compartir? A partir de ahí me dijo: ‘te voy a arruinar la vida’", en lo de Susana. Y agregó: "Le voy a pedir a todas las panelistas, a todas las periodistas y a las mujeres, sobre todo… respeto y empatía, porque no saben lo que yo denuncié. Mauro es un buen padre y espero que pueda restablecer el vínculo con sus hijas y ojalá que también con mis hijos, que todo este tiempo se comportó como un padrazo".

Ene se contexto, Wanda y Yanina se cruzaron en un reciente evento organizado por la Revista Gente y el momento fue tomado por las cámaras de LAM. La conductora de Bake Off le dijo a Latorre que la saludaba porque era educada y lo hizo con una expresión de hartazgo en su rostro, por supuesto que solo se trató de un beso en el cachete a secas y al instante Nara decidió retirarse del lugar donde estaba su contrincante.