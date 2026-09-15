Para muchas personas el dolor de espalda es algo crónico. Se levantan por la mañana con molestia y, a medida que avanza el día, esa puntada empieza a hacerse cada vez más fuerte hasta que finalmente se acuestan y la historia se repite igual al día siguiente. Con la edad, la situación se agrava cada vez más. Sin embargo, aunque muchas personas lo tengan normalizado, Eduardo Hevia, médico especialista en cirugía ortopédica, reveló que nadie debería aprender a vivir con este dolor.

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"El dolor de espalda no es normal a ninguna edad y no debe tenerse por costumbre. Nadie, por muy mayor que se considere, debe acostumbrarse a él", advirtió el especialista en diálogo con el medio Saber Vivir. Uno de los puntos más importantes que destacó es que "la gran mayoría de los cuadros dorsales y lumbares son de carácter leve, responden a soluciones conservadoras y no precisan procedimientos quirúrgicos ni medidas invasivas".

Por este motivo, es clave hacer un seguimiento del dolor y consultar con un profesional, sobre todo después de los 50 cuando la molestia puede derivar en problemas mayores.

Cuándo conviene consultar por el dolor de espalda

No todas las molestias requieren una consulta inmediata, pero existen situaciones en las que postergar la evaluación médica puede no ser una buena decisión. Hevia recomienda acudir a un especialista cuando el dolor obliga a tomar medicación de manera continuada para poder afrontar el día, aparece con frecuencia o interfiere con actividades cotidianas.

Entre ellas se encuentran conducir, trabajar, descansar correctamente o mantener el ritmo habitual de una caminata. La consulta también permite determinar cuál es el origen del dolor y descartar otros problemas que puedan requerir una atención específica. El hecho de que buena parte de las molestias de espalda sean benignas no significa que todas deban tratarse de la misma manera.

De hecho, el especialista insiste en que el diagnóstico adecuado es el primer paso para encontrar un tratamiento acorde a cada caso.

El error de confiar en fajas y correctores posturales

Frente a una molestia de espalda, es habitual buscar soluciones rápidas. El mercado ofrece una amplia variedad de productos que prometen mejorar la postura o aliviar el dolor: desde fajas lumbares y correctores posturales hasta sillones anatómicos y distintos dispositivos. Pero que un producto se venda específicamente para la espalda no significa que sea apropiado para cualquier persona.

“Su uso sin consulta médica puede ser contraproducente”, advierte Hevia. Como ejemplo, señala el caso de las fajas lumbares: utilizarlas sin una indicación profesional puede hacer que sustituyan parte del trabajo que debería realizar la musculatura estabilizadora del tronco y favorecer su debilitamiento a medio plazo.

Por eso, antes de incorporar de manera habitual este tipo de elementos, el especialista recomienda determinar qué está provocando la molestia y cuál es la estrategia más adecuada para tratarla. El abordaje no termina en aliviar el síntoma. Una parte importante de la recuperación pasa por recuperar el movimiento y fortalecer la musculatura.

En este sentido, la fisioterapia y el reentrenamiento muscular pueden formar parte del tratamiento de numerosas patologías de columna. Las medidas posturales guiadas también pueden contribuir a mejorar la función y prevenir nuevas molestias. La clave, según el especialista, está en que estas herramientas sean utilizadas de acuerdo con las necesidades de cada persona y no como una receta universal.