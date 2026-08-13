Qué edad hay que tener para sacar el nuevo DNI en Argentina 2026

El Documento Nacional de Identidad es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos y, si bien su formato cambia con el tiempo, todavía se mantienen las renovaciones ligadas a la edad, que suelen generar dudas. A qué edad se debe renovar el DNI para evitar inconvenientes en trámites bancarios, educativos o administrativos.

Quiénes tienen que renovar su DNI: a qué edad hay que sacar uno nuevo

De acuerdo con la normativa vigente, hay dos instancias obligatorias de actualización del DNI durante la niñez y la adolescencia:

Entre los 5 y 8 años: se deben actualizar los datos personales como la imagen del titular, dado que la fisonomía de los menores cambia considerablemente en ese período.

Al cumplir los 14 años: reponde al cambio de fisonomía, pero el titular accede a un documento con mayor validez jurídica, que habilita la realización plena de trámites personales, financieros y legales.

Las actualizaciones obligatorias del DNI son a los 5/8 y a los 14 años

Después de hacer la renovación a los 14 años, el esquema general establece que el DNI deberá volver a actualizarse recién 15 años después, es decir, en la instancia siguiente correspondiente al ciclo de vida adulta. Fuera de este cronograma, la renovación anticipada solo resulta necesaria ante situaciones excepcionales, como ante la pérdida del documento, robo, deterioro del ejemplar o modificación de datos personales.

Cómo es el trámite del DNI: cuánto sale renovarlo

Tramitar el DNI, ya sea la renovación o uno de cero, es muy simple: hay que sacar un turno a través de la app Mi Argentina. Después solo tenés que asistir al Centro de Documentación de Renaper designado. El trámite solo lleva 15 minutos. Los valores para hacer el DNI en las actualizaciones obligatorias son:

Actualización de 5/8 años: $ 10.000

Actualización de 14 años: $ 10.000

En caso de que se quiera acelerar el proceso, se debe pagar un adicional: