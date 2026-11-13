El dramático testimonio de una vecina de Escalada por el incendio : "Hay bomberos llorando"

Ariana estaba en su casa cuando escuchó el estallido. “La verdad que fue todo horrible”, resumió, todavía shockeada, en diálogo con TN. “Están todas las calles cortadas porque están ajustando los caños y explotó uno. Eso fue lo que pasó: explotó un caño de gas”, explicó la mujer, que vive a dos cuadras del lugar.

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La escena que describe es desoladora. “Plena zona céntrica, hay gente, locales, un jardín que tuvieron que evacuar”, contó Ariana. “Los bomberos llegaron rapidísimo, a los dos minutos había sonido de sirenas y ahora hay de todo: bomberos, ambulancias, policías”, agregó. Pero lo que más la conmovió fue ver a los propios rescatistas quebrarse: “Hay bomberos llorando, es muy triste la imagen, muy fuerte, nunca viví algo así”.

Qué pasó en Remedios de Escalada

La explosión se produjo este viernes en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Según informó MetroGAS, personal de la empresa realizaba trabajos de renovación de redes cuando una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en el estallido. El llamado al 911 ingresó a las 10:51 y, cuando los primeros equipos llegaron, encontraron tres locales incendiándose.

El saldo preliminar es de al menos 20 heridos, cinco de ellos graves, con quemaduras de distinta consideración. En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos para controlar las llamas y personal del SAME asiste a los heridos. Defensa Civil interviene en la evacuación de las viviendas linderas y la causa quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.

El olor a gas que anticipó la tragedia

Otro vecino, Walter, que tiene una propiedad a media cuadra del lugar, también describió la magnitud del estallido. “Voló todo. Agarró un edificio. Fue una explosión como si fuera un misil”, relató. Según su testimonio, antes del episodio los vecinos habían advertido olor a gas. “Estoy bien, pero fue una desesperación. Es una locura”, expresó.**

Walter también se refirió a los trabajos que se estaban realizando en la zona. “Están rompiendo las calles, todas las calles, poniendo los medidores nuevos de gas”, señaló, en línea con lo informado por MetroGAS sobre las tareas de renovación de redes que se llevaban a cabo cuando se produjo el daño en la cañería.** La coincidencia entre ambos testimonios refuerza la hipótesis de que la pérdida de gas fue previa a la explosión y que los vecinos ya habían percibido el olor característico.