Los dos regalos que Javier Milei le entregó al papa León XIV durante su visita a la Argentina.

La llegada del papa León XIV a la Argentina tuvo este domingo uno de sus momentos centrales en la Casa Rosada, donde el pontífice mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei. Durante el encuentro, el mandatario le entregó dos regalos especialmente preparados para su primera visita oficial al país: una medalla conmemorativa y un objeto utilizado en las ceremonias religiosas.

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Los obsequios fueron elegidos con referencias tanto a la Argentina como al Vaticano y tuvieron una presentación especial. Una de las piezas lleva los escudos de ambos Estados, mientras que la otra incorpora una imagen de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina.

Cuáles son los dos regalos que Javier Milei eligió para el Papa

El primero de los presentes es una medalla conmemorativa confeccionada en plata con relieves en oro. En una de sus caras tiene grabado el escudo de la República Argentina y, en la otra, el del Vaticano. También incluye una inscripción alusiva a la visita: "Visita de su Santidad León XIV".

El segundo obsequio es un aspersor litúrgico elaborado en plata y ébano. Se trata de un instrumento que se utiliza durante las ceremonias religiosas para rociar agua bendita sobre los fieles. La pieza tiene un detalle particular en su mango: lleva estampada la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Ambos regalos fueron presentados en una caja de color azul oscuro, con el escudo nacional impreso en dorado. Según trascendió, las piezas fueron especialmente confeccionadas para la ocasión, aunque no se difundió oficialmente el nombre de su autor.

Por qué los regalos tienen una referencia especial a la Virgen de Luján

La elección de la imagen de la Virgen de Luján tiene una particularidad vinculada con la historia del pontificado de León XIV. Robert Prevost fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, precisamente el día en que la Iglesia católica celebra a la patrona de la Argentina.

De esta manera, el aspersor litúrgico reúne dos referencias religiosas: por un lado, la devoción argentina a la Virgen de Luján y, por otro, una fecha significativa en la vida del actual pontífice.