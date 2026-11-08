Las mejores 31 fotos de la llegada del Papa León XIV a la Argentina

El Papa León XIV llegó a Argentina y lo hizo con honores. En su arribo en Aeroparque fue recibido por Javier Milei, pero el momento más emotivo de su llegada fue cuando se cruzó con nenes y le dio su bendición. Además, minutos más tarde, el Sumo Pontífice fue a rendirle un homenaje al General Don José de San Martín.

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La gente en los balcones (Foto: Kaloian Santos)

La gente en los balcones (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad saludó a los fieles (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad saludó a los fieles (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Gesto adusto junto a Pablo Quirno (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

Su Santidad en el homenaje a Don José de San Martín (Foto: Kaloian Santos)

García Cuerva (Foto: Kaloian Santos)

En la previa del homenaje (Foto: Kaloian Santos)

Granaderos (Foto: Kaloian Santos)

Granaderos (Foto: Kaloian Santos)

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Los fieles alrededor de la Plaza San Martín Foto: Kaloian Santos

Con Javier Milei en Casa Rosada

La bendición a un joven en Aeroparque Foto: Daniel Vides NA

Fieles en Aeroparque Foto Daniel Vides NA

La bendición a un joven en Aeroparque Foto: Daniel Vides NA