Dormir con un perro o en pareja: un estudio reveló quién interrumpe menos el descanso

Muchas personas están acostumbradas a domir con sus mascotas, sin embargo, al momento de formar una pareja puede que este hábito se haga a un lado o los tres terminen descansando juntos. Dormir con un perro o un gato es un tema parteaguas, están quienes lo prefieren y quienes lo detestan. Pero un estudio científico dejó de lado las preferencias y buscó respuestas sobre si es mejor dormir con un animal o una persona.

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La investigación estuvo a cargo del Canisius College de Buffalo, Estados Unidos. Los especialistas analizaron la calidad de sueño de quienes duermen con un perro y quienes duermen con una pareja, a partir de 1.000 participantes mujeres adultas estadounidenses. Mientras el 55% compartía cama con su perro, el 31% con su gato; además, el 57% de ellas dormía también con su pareja.

Un estudio reveló que es mejor dormir con un perro que con una pareja.

Qué reveló el estudio: ¿Es mejor dormir con una mascota o una pareja?

Los resultados del estudio revelaron que es mejor dormir con los perros, seguidos de los humanos y, en tercer lugar, los gatos. El argumento es que los perros irrumpen menos durante las horas de sueño, además de que proporcionan una sensación de seguridad y compañía, algo que tambiéns aportan las parejas pero son menos tranquilas durmiendo. En cambio, los gatos son los más disruptivos de los tres casos y en la mayoría de los participantes no provocaban que se sintieran seguros y acompañados.

Por otro lado, el estudio del Canisius College de Buffalo aportó información sobre los beneficios de dormir con una mascota. Por ejemplo, aquellas mujeres que duermen con sus perros, suelen acostarse más temprano y tienen hábitos de sueño más regulares, gracias a la rutina del animal, que, por ejemplo, implica sacarlo a pasear las primeras horas de la mañana.

Asimismo, está comprobado que la compañía de una mascota es beneficiosa en casos de depresión o algún problema emocional. Al respecto, Raj Dasgupta, profesor de medicina clínica en la Universidad del Sur de California, explica que "la gente con depresión o ansiedad puede beneficiarse de tener a su mascota en la cama, ya que hace las veces de cojín o de manta y es una criatura a la que pueden abrazar, lo cual rebaja los niveles de ansiedad".