Dónde ver en vivo la misa del papa León XIV en Luján: a qué hora es y cómo seguirla online

El papa León XIV encabezará una misa en la Basílica de Luján este miércoles 11 de noviembre a las 10 hs. Se trata de su última celebración en el país, antes de continuar su gira por Latinoamérica.

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Dónde ver en vivo la misa del papa León XIV en Luján

La misa comenzará después de las 10 hs en la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, luego de que el sumo pontífice visite a los detenidos en la cárcel de Villa Devoto. Antes de celebrar el encuentro, el Papa saludará a los fieles desde el papamóvil por la Avenida Nuestra Señora de Luján, circulará desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica.

Para quienes quieran seguirla en vivo, la misa se transmitirá por:

Canal de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina: https://www.youtube.com/watch?v=321u1aQCHJY

https://www.youtube.com/watch?v=321u1aQCHJY Canal Siete (TV Pública): https://www.youtube.com/watch?v=4P8uIpjkSR0

En Luján lo recibirán 2.500.000 personas, que hicieron la vigilia desde la tarde y noche del martes anterior. Se espera que la misa sea por la caridad, con textos dedicados a la Virgen de Luján. Además, Luciano Pereyra será el artista principal, junto con los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

¿Cómo sigue la agenda del Papa en Argentina?

Tras la misa en Luján, el Papa participará de una ceremonia de despedida en el aeropuerto a las 13.30 hs y finalmente partirá hacia Lima, Perú, el siguiente destino de su gira por Latinoamérica y donde se quedará hasta el 17 de noviembre.