Miércoles 11 de Noviembre del 2026 Mie 11 Nov
Cotizaciones
Dólar Oficial $1570
Dólar Tarjeta $2041
Dólar Blue $1555
Dólar CCL $1664.9
Euro $1721.27
Riesgo País 853
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
León XIV en Argentina

Dónde ver en vivo la misa del papa León XIV en Luján: a qué hora es y cómo seguirla online

El sumo pontífice encabezará su última misa en Argentina este miércoles por la mañana. Dónde ver y seguirla en vivo.

11 de noviembre, 2026 | 09.56
papa León XIV.

El papa León XIV encabezará una misa en la Basílica de Luján este miércoles 11 de noviembre a las 10 hs. Se trata de su última celebración en el país, antes de continuar su gira por Latinoamérica.

Dónde ver en vivo la misa del papa León XIV en Luján

La misa comenzará después de las 10 hs en la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, luego de que el sumo pontífice visite a los detenidos en la cárcel de Villa Devoto. Antes de celebrar el encuentro, el Papa saludará a los fieles desde el papamóvil por la Avenida Nuestra Señora de Luján, circulará desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica. 

Para quienes quieran seguirla en vivo, la misa se transmitirá por: 

MÁS INFO

En Luján lo recibirán 2.500.000 personas, que hicieron la vigilia desde la tarde y noche del martes anterior. Se espera que la misa sea por la caridad, con textos dedicados a la Virgen de Luján. Además, Luciano Pereyra será el artista principal, junto con los Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

¿Cómo sigue la agenda del Papa en Argentina?

Tras la misa en Luján, el Papa participará de una ceremonia de despedida en el aeropuerto a las 13.30 hs y finalmente partirá hacia Lima, Perú, el siguiente destino de su gira por Latinoamérica y donde se quedará hasta el 17 de noviembre.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas