Dónde queda Villa El Chocón, el lugar en el que pescadores encontraron de casualidad huellas de dinosaurios (Imagen de archivo)

Un grupo de pescadores fue a pescar y terminó por realizar un hallazgo histórico: encontró huellas de dinosaurios marcadas sobre unas rocas en la costa del lago Ezequiel Ramos Mexía, en un sector cercano a Los Gigantes, en Villa El Chocón. La localidad es conocida por ser terreno de grandes descubrimientos paleontológicos.

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Dónde queda Villa El Chocón: el sitio del hallazgo clave para la paleontología

Villa El Chocón está en el sudoeste de la provincia de Neuquén, a la vera de la Ruta Nacional 237 y a unos 80 kilómetros de la capital provincial, en el camino hacia San Carlos de Bariloche. El trayecto en auto demora algo más de una hora.

La localidad se desarrolló junto al lago Ezequiel Ramos Mexía, un embalse sobre el río Limay. Nació para alojar a los trabajadores que construyeron la represa. Tiene alrededor de 2.200 habitantes y su nombre, de origen mapuche, significa “hombre empapado de agua”.

Cómo fue el hallazgo de las huellas de dinosaurio

El descubrimiento se dio por completa casualidad, los pescadores tuvieron que frenar la lancha para soltar en anzuelo que les había quedado enganchado. Así, lograron ver las huellas en las rocas de la orilla. “Si no fuese porque se nos quedó enganchada la línea ahí y tuvimos que parar en esa orilla, no lo hubiéramos visto nunca”, explicó César Ernesto Hernández, uno de los pescadores a LM Neuquén.

Las huellas quedaron a la vista porque el nivel del embalse había disminuido y permitió que la lancha se acercara a un sitio de difícil acceso. Las impresiones más grandes medían entre 25 y 30 centímetros, y había otras más pequeñas.

Juan Porfiri, paleontólogo y coordinador del Museo de Geología y Paleontología de la Universidad Nacional del Comahue, observó las imágenes y confirmó que se tratan de huellas de dinosaurios. Indicó que podría haber marcas de carnívoros y de herbívoros. Además, aconsejó que el equipo de paleontología de Villa El Chocón visite el sitio para evaluar si corresponden estudios posteriores.

Algunas de las huellas halladas medían entre 25 y 30 centímetros

Por su parte, Juan Ignacio Canale, investigador del Conicet y director del laboratorio del Museo Paleontológico Ernesto Bachmann, explicó que su equipo no tenía identificado ese punto, que según su estimación podría estar del lado rionegrino del lago. “Hay lugares que se van cubriendo de agua y, cuando el lago está muy bajo, aparecen otros lugares nuevos, así que siempre suelen aparecer cosas”, apuntó sobre el descubrimiento.

Las marcas están sobre rocas de la Formación Candeleros, de unos 100 millones de años de antigüedad, y para Canale pueden pertenecer a dinosaurios carnívoros de tamaño mediano.

Frente al descubrimiento de los pescadores, el paleontólogo Porfiri pidió que quienes encuentren huellas u otros fósiles avisen a los equipos especializados y no intenten extraerlos ni intervenir las rocas, ya que los rescates de huesos deben ser autorizados por la Dirección Provincial de Patrimonio y deben quedar a cargo de paleontólogos.

Por qué Villa El Chocón es clave para la paleontología argentina

Villa El Chocón es un sitio que tuvo varios descubrimientos paleontológicos, desde 1979 se han encontrado abundantes huellas de dinosaurios carnívoros y herbívoros en la costa del lago, entre Picún Leufú y Villa El Chocón. La región fue declarada lugar histórico nacional con el nombre de Valle de los Dinosaurios.

Además, el propio Museo Paleontológico Municipal Ernesto Bachmann, ubicado en el Chocón, exhibe los restos de Giganotosaurus carolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo encontrado el 25 de julio de 1993 por Rubén Carolini, un vecino de la localidad.