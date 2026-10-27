Un grupo de pescadores encontró huellas de dinosaurios marcadas sobre unas piedras mientras se encontraban en la costa del lago Ramos Mexía, en la localidad neuquina de Villa El Chocón. El hallazgo se dio en un sector cercano a Los Gigantes, una zona montañosa de difícil acceso por el aumento del nivel del agua.

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Las pisadas lograron ser observadas dada las particularidades del embalse, ya que se encontraban al descubierto. Además, el Chocón es conocido por ser el lugar donde se descubrió al Giganotosaurus carolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes del mundo, el 25 de julio de 1993 por Rubén Darío Carolini, a 18 kilómetros al sudoeste de la localidad.

César Ernesto Hernández, uno de los pescadores que presenció el hallazgo, contó a LM Neuquén que las marcas aparecieron cuando tuvieron que detener la lancha junto a la costas para tratar de desenganchar un anzuelo que había quedado trabado.

“Si no fuese porque se nos quedó enganchada la línea ahí y tuvimos que parar en esa orilla, no lo hubiéramos visto nunca”, relató Hernández. La zona del hallazgo se ubica detrás de Los Gigantes, las formaciones rocosas que se distingue de la costa de El Chocón.

Según Hernández, esa parte del paisaje suele quedar a una altura considerable en respecto del nivel del agua, por lo que no es habitual que los pobladores o turistas se detengan en la zona y caminen sobre las piedras.

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El pescador calculó que las pisadas más grandes tenían entre 25 y 30 centímetros de largo. Además, observó marcas de menor tamaño y destacó que una de las huellas se veía nítido. “Habían como unas patitas más chicas y después estaban esas grandes. La última huella es la que más clarita se ve, hasta parecía que se le veían las arrugas, así tipo reptil”, describió.

El paleontólogo y coordinador del Museo de Geología y Paleontología de la Universidad Nacional del Comahue, Juan Porfiri, tras observar las imágenes aseguró que las marcas "corresponden" a huellas de dinosaurios. En el sector se distingues marcas que podrían atribuirse a distintos ejemplares, entre ellas carnívoros y hervívoros.

Porfiri también consideró conveniente que el equipo de paleontología de Villa El Chocón se acerque al lugar para revisar el sitio y determinar si corresponde la realización de estudios posteriores. La región es conocida por la presencia abundante de rastros fósiles y remarcó que las pisadas pueden presentar tamaños diferentes y formas, depende de los grupos de dinosaurios que las hayan dejado.

Por otro lado, el director del laboratorio del Museo Paleontológico Municipal Ernesto Bachmann de Villa El Chocón, Juan Ignacio Canale, también confirmó que se trata de huellas de dinosaurios. El paleontólogo e investigador del Conicet, explicó que son marcas del tipo que suele aparecer en las costas del lago Ezequiel Ramos Mexía. Aunque, aclaró que el punto específico de su ubicación no había sido identificado por su equipo.

“Este sitio en particular no lo teníamos ubicado. Estuvimos por ahí cerca, en Los Gigantes, y hemos encontrado huellas, pero no ese punto en particular”, indicó Canale, que explicó que las huellas son frecuentes a lo largo de la costa del embalse, tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro, desde Villa El Chocón hasta Picún Leufú.

“Hay lugares que se van cubriendo de agua y, cuando el lago está muy bajo, aparecen otros lugares nuevos, así que siempre suelen aparecer cosas”, aseguró. Las pisadas podrían corresponder a dinosaurios carnívoros de tamaño mediano.

Canale también indicó que las marcas que se encuentran sobre rocas de la Formación Candeleros, cuya antigüedad ronda los 100 millones de años. Estas mismas rocas son conocidas por haber conservado restos de algunos de los dinosaurios más importantes descubiertos en la zona.

Estos hallazgos permiten reconstruir parte de la actividad de los animales que habitaron la región durante el Cretácico. A diferencia de los huesos que pueden aparecer aislados y precisan de tareas específicas de extracción, las pisadas conservan información sobre el desplazamiento de los dinosaurios y las características de sus extremidades.