Dónde queda la Quebrada de Ambrosio, el rincón de Córdoba con aguas cristalinas y una cascada escondida

El sendero Quebrada de Ambrosio es uno de los más populares de la zona, ya que no requiere destreza física. Se extiende por una hora y se puede hacer con niños. Acompaña el curso de un arroyo y ofrece una experiencia de conexión con la naturaleza que pocos lugares pueden igualar.

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Se trata de un sendero autoguiado y apto para todo público, lo que lo convierte en una opción ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan una actividad al aire libre sin grandes exigencias. La caminata transcurre en un entorno de sierras y vegetación nativa, donde el sonido del agua y el canto de las aves acompañan cada paso.

El recorrido parte desde la plaza central del pueblo o desde el Balneario Municipal. El camino pasa por el hospedaje serrano de La Hondonada y sigue el curso de un arroyo que guía a los caminantes a lo largo de todo el trayecto. Se recomienda llevar calzado adecuado y una botellita de agua para ir cargando desde el arroyo, una costumbre que los lugareños adoptan para mantenerse hidratados con agua pura de la montaña.

El sendero está bien señalizado, lo que permite a los visitantes recorrerlo sin necesidad de un guía, aunque siempre es recomendable informarse sobre las condiciones del camino antes de iniciar la caminata.

En el camino, se podrá encontrar una pequeña cascada y un puente de madera que comunica con un sector de especies nativas. Este puente es uno de los puntos más fotogénicos del recorrido y permite apreciar la vegetación autóctona que bordea el sendero.

La combinación del sonido del agua, el canto de las aves y el aire puro de la sierra crea una atmósfera que invita a desacelerar y disfrutar del momento. La cascada, aunque de dimensiones modestas, ofrece un espectáculo natural que sorprende a quienes la descubren tras sortear el puente de madera.

El camino concluye en una ollita, ideal para refrescarse y disfrutar de un almuerzo o una merienda. Este es el premio al esfuerzo de la caminata: un pequeño paraíso de aguas cristalinas donde los visitantes pueden sumergirse y olvidarse del bullicio de la ciudad.

La ollita, rodeada de rocas y vegetación, es el lugar perfecto para descansar, comer algo y recargar energías antes de emprender el regreso. Es común ver a los visitantes disfrutar de un picnic en las orillas, mientras el agua fresca de la montaña corre a sus pies.

La Quebrada de Ambrosio es, sin dudas, uno de esos rincones de Córdoba que enamoran a primera vista y que quedan grabados en la memoria de quienes lo visitan.

Su accesibilidad, su belleza natural y la posibilidad de disfrutarlo en familia lo convierten en una de las excursiones más recomendadas de la región. Ya sea para pasar una mañana en contacto con la naturaleza o para cerrar un día de exploración por las sierras cordobesas, este sendero ofrece una experiencia completa que combina ejercicio, paisaje y momentos de relax en un entorno único. Los lugareños recomiendan realizarlo temprano para disfrutar de la luz de la mañana y evitar las horas de mayor calor, especialmente en los meses de verano.