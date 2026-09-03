Dónde queda Playa de la Virgen, la playa escondida con acantilados gigantes cerca de Mar del Plata

La Costa Atlántica bonaerense todavía conserva rincones capaces de sorprender incluso a quienes conocen muy bien la región. Uno de ellos es Playa de la Virgen, un pequeño balneario agreste ubicado muy cerca de Mar del Plata, que se destaca por ofrecer una de las escapadas más naturales: aguas de tonos verdosos y esmeralda, acantilados imponentes y un paisaje prácticamente sin urbananismo.

{{{htmlAmp}}}

El lugar se encuentra en el límite entre San Eduardo del Mar y Miramar sobre la Ruta 11, a la altura del kilómetro 33. El acceso es relativamente sencillo, pero al llegar el paisaje cambia por completo. Las construcciones desaparecen y le dan paso a las paredes naturales de tierra y piedra, los médanos bajos y una extensísima costa.

Para quienes están en Mar del Plata, el viaje demanda aproximadamente media hora, lo que convierte a este lugar como un punto clave para ir a pasar el día completo frente al mar.

Un paisaje que parece sacado de contexto

Uno de los principales atractivos de Playa de la Virgen es precisamente el color del agua. Cuando el mar está calmo puede adquirir tonalidades verdes y color esmeralda, algo poco habitual en las playas de la provincia de Buenos Aires.

El aspecto transparente del agua está relacionado con el fondo rocoso y las zonas de poca profundidad. Estas condiciones reducen la cantidad de arena en suspensión y permiten una mayor visibilidad, dando como resultado una postal impecable que resuena con destinos tropicales, aunque se encuentre en plena costa bonaerense.

Los grandes acantilados que rodean la playa completan el escenario. Desde lo alto se obtienen vistas panorámicas de la inmensidad del océano Atlántico y para llegar hasta la arena, hay que bajar por senderos naturales.

Silencio, caminatas y un paisaje increíble

Una de las particularidades de este rincón es que no cuenta con paradores, carpas ni comercios. Esa falta de infraestructura, que puede resultar incómoda para algunos visitantes, es justamente uno de sus mayores atractivos para quienes buscan alejarse de las playas masivas.

Quienes planeen pasar el día deben llevar agua, alimentos, protector solar, sombrilla y todo lo necesario para permanecer allí. Durante la temporada la playa cuenta con servicio de guardavidas.

La zona es ideal para realizar caminatas, sacar fotos, practicar pesca deportiva y, sobre todo, descansar. El otoño y la primavera son épocas especialmente interesantes para conocerla con mayor tranquilidad y disfrutar del paisaje sin las multitudes del verano.

Ahora ya lo sabés, acantilados, mar cristalino y silencio: un paisaje paradisíaco, que demuestra que la costa argentina no tiene nada que envidiarle al Caribe.