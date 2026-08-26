Dónde queda Muro Alto, la playa con una barrera de coral que divide el mar: mapa y ubicación

Hay playas que se destacan por sus arenas blancas y otras por el color del agua. Muro Alto, en cambio, tiene una particularidad que puede verse incluso desde la costa: un enorme paredón de arrecifes se extiende frente a la orilla y funciona como una barrera natural contra las olas. El resultado es una extensa piscina marina de aguas calmas, cálidas y poco profundas.

La playa se encuentra en el municipio de Ipojuca, en el estado de Pernambuco, en el nordeste de Brasil, y forma parte del circuito turístico de Porto de Galinhas. Está aproximadamente a 9 kilómetros al norte del centro de esa ciudad y a unos 50 kilómetros del aeropuerto de Recife, por lo que es posible visitarla durante una estadía en uno de los destinos de playa más conocidos del país.

¿Dónde queda Muro Alto y cómo llegar?

Praia de Muro Alto está ubicada en el litoral sur de Pernambuco, dentro del municipio de Ipojuca. La playa se encuentra cerca de Porto de Galinhas, uno de los principales destinos turísticos de la región.

Desde el centro de Porto de Galinhas hay aproximadamente 9 kilómetros hasta Muro Alto. El trayecto puede hacerse en auto, taxi, aplicaciones de transporte o buggy. Desde el Aeropuerto Internacional de Recife/Guararapes, la distancia ronda los 50 kilómetros y el viaje en auto suele demandar alrededor de una hora, dependiendo del tránsito.

La ubicación puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan combinar distintas playas durante un mismo viaje. Muro Alto queda al norte de Porto de Galinhas y cerca de Praia do Cupe, dentro de una zona con numerosos hoteles, resorts y complejos residenciales.

El “muro” que frena las olas y forma una piscina natural

El nombre de la playa no es casual. Frente a la costa aparece una extensa formación de arrecifes que, observada desde determinados puntos, parece un auténtico muro dentro del mar. El Servicio Geológico de Brasil identifica allí los Arrecifes de Arenisca de Muro Alto, una formación geológica que se extiende aproximadamente 4,7 kilómetros y que queda especialmente expuesta durante la marea baja.

Esa barrera modifica por completo la experiencia de playa: al reducir el impacto directo del oleaje, crea una zona protegida donde el agua permanece mucho más tranquila. La Municipalidad de Ipojuca describe el lugar como una gran piscina natural de aguas cálidas y cristalinas, una de las principales características que convirtió a Muro Alto en un atractivo turístico de la región.

La extensión de la formación y su particular ubicación también explican por qué Muro Alto suele ser recomendada para quienes buscan nadar, hacer kayak o practicar stand up paddle en aguas relativamente calmas. La zona resulta además especialmente atractiva para familias con chicos pequeños.

Qué hacer en Muro Alto y cuándo conviene ir

El principal atractivo es, naturalmente, meterse en la enorme piscina natural que queda protegida por los arrecifes. También es posible realizar actividades acuáticas como kayak, stand up paddle y snorkel, al aprovechar las condiciones más tranquilas del agua.

La marea es un factor importante para organizar la visita. Durante la bajamar, parte de la formación de arenisca queda expuesta y la estructura del arrecife puede observarse con mayor claridad. Por eso, consultar previamente la tabla de mareas permite planificar mejor el momento del paseo.

Muro Alto, en Brasil.

Otro aspecto a tener en cuenta es que Muro Alto tiene una fuerte presencia de resorts y complejos hoteleros a lo largo de su costa. También existen paradores y servicios gastronómicos, aunque las condiciones de acceso a determinados espacios pueden variar y algunos establecimientos ofrecen modalidades de day use.

Además, la cercanía con el río Ipojuca puede hacer que el color del agua cambie algunos días, especialmente después de períodos de lluvias intensas, cuando el agua dulce puede mezclarse con la del mar. Es un fenómeno natural de la zona y no significa necesariamente que el agua no sea apta para bañarse.