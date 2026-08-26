Dónde queda Jamaica: mapa y ubicación del país

Jamaica es uno de los países insulares más conocidos del Caribe, tanto por sus playas como por su enorme influencia cultural. La isla es especialmente reconocida por haber sido la cuna del reggae, pero también por su geografía marcada por montañas, bosques tropicales, arrecifes y una extensa costa.

Ubicada al sur de Cuba y al oeste de la isla de La Española -donde se encuentran Haití y República Dominicana-, Jamaica ocupa una posición central en el Caribe occidental. Su ubicación también ayuda a explicar parte de su historia: la isla fue colonia española y luego británica antes de alcanzar su independencia en 1962.

¿Dónde queda Jamaica?

Jamaica está ubicada en el mar Caribe, al sur de Cuba y al oeste de La Española. Es la tercera isla más grande del Caribe, después de Cuba y La Española, y forma parte de las Antillas Mayores.

La isla tiene una superficie aproximada de 10.991 kilómetros cuadrados y se extiende unos 235 kilómetros de este a oeste. Su ancho alcanza hasta 80 kilómetros en sus puntos más amplios.

Jamaica no comparte fronteras terrestres con ningún otro país porque es una isla. Sus vecinos geográficos más cercanos son Cuba, situada al norte, y Haití y República Dominicana, al noreste, sobre La Española.

La capital y principal ciudad del país es Kingston, ubicada en la costa sudoriental de la isla. La ciudad está ubicada frente a una de las bahías naturales más grandes del Caribe y concentra buena parte de la actividad política, económica y cultural jamaicana.

Cómo es el territorio de Jamaica

Si bien suele asociarse principalmente con playas tropicales, el territorio jamaicano tiene un relieve considerablemente montañoso. La isla está atravesada por varias cadenas de montañas y colinas, especialmente en su zona central y oriental.

El punto más alto del país es Blue Mountain Peak, que alcanza los 2.256 metros sobre el nivel del mar. La región de las Blue Mountains también es reconocida internacionalmente por la producción de uno de los cafés más prestigiosos del mundo.

Las zonas costeras concentran buena parte de las ciudades, poblaciones y actividades turísticas. Entre los principales destinos se encuentran Montego Bay, en la costa noroeste; Ocho Rios, en el norte; y Negril, en el extremo occidental.

El clima es tropical, aunque presenta variaciones según la altitud y la región. Las temperaturas suelen ser elevadas durante todo el año, mientras que las áreas montañosas tienen condiciones más frescas.

Por qué Jamaica es uno de los países más conocidos del Caribe

La importancia de Jamaica no se explica solo por su ubicación geográfica. La isla tuvo una influencia cultural extraordinaria a escala mundial, particularmente a través de la música.

Durante el siglo XX surgieron en ese lugar algunos géneros como el ska, el rocksteady y el reggae, este último asociado especialmente con figuras como Bob Marley. Su música contribuyó a convertir a Jamaica en un símbolo cultural reconocido mucho más allá del Caribe.

Jamaica.

La historia del país también está atravesada por la colonización europea y la esclavitud. Jamaica fue posesión española desde fines del siglo XV y pasó al control británico en el siglo XVII. La economía colonial se desarrolló durante siglos alrededor de las plantaciones y del trabajo esclavo de personas africanas.

Jamaica obtuvo su independencia del Reino Unido el 6 de agosto de 1962, aunque continuó formando parte de la Commonwealth. Desde entonces, Kingston se consolidó como el principal centro político y económico de la nación.