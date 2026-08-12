Dónde queda Carlos Keen: mapa y ubicación de la ciudad para hacer una escapada de fin de semana

Para quienes buscan una escapada de fin de semana cerca de Buenos Aires, hay destinos que permiten cambiar el ruido de la ciudad por calles tranquilas, gastronomía de campo y construcciones con historia sin necesidad de hacer cientos de kilómetros. Uno de ellos es Carlos Keen, una pequeña localidad del partido de Luján que en los últimos años consolidó su perfil como destino de turismo rural y gastronómico.

Dónde queda Carlos Keen y cómo llegar desde CABA

Carlos Keen está ubicado en el partido de Luján, provincia de Buenos Aires, a unos 84 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el trayecto demanda aproximadamente una hora y cuarto, de acuerdo al tránsito y del punto de partida. El acceso habitual es por Acceso Oeste hacia Luján y luego por la Ruta Nacional 7, para continuar por el camino de acceso a la localidad.

La distancia relativamente corta es justamente una de las claves de su atractivo. La localidad permite hacer una salida de un día o armar una escapada de fin de semana combinando el recorrido por el pueblo con una visita a los emprendimientos gastronómicos de la zona.

Carlos Keen está ubicada además a unos 13-16 kilómetros de la ciudad de Luján, por lo que también puede integrarse en un recorrido turístico más amplio por el partido. La propuesta oficial de turismo bonaerense incluye a Carlos Keen entre las localidades de Luján destinadas al descanso, junto con Open Door y Cortínez.

Carlos Keen.

Un pueblo ferroviario que convirtió su historia en atractivo turístico

La historia de Carlos Keen está estrechamente relacionada con el ferrocarril. La estación comenzó a funcionar hacia 1880 y alrededor de ella se consolidó el poblado. Durante las primeras décadas del siglo XX, la actividad ferroviaria y agropecuaria fueron fundamentales para su crecimiento.

El paso del tiempo produjo un efecto particular: el pueblo conservó buena parte de su fisonomía histórica. La estación, los antiguos galpones ferroviarios, el depósito de agua, el molino y la iglesia de San Carlos Borromeo forman parte de un paisaje que mantiene la identidad de aquel pequeño núcleo rural surgido alrededor de las vías.

De hecho, una parte de la localidad fue declarada Bien de Interés Histórico Nacional en 2007, en reconocimiento a su carácter de poblado histórico y a la preservación de su traza urbana.

Pero si hay algo que convirtió a Carlos Keen en una escapada clásica para los bonaerenses es la gastronomía. Las parrillas y restaurantes de campo, con el tradicional asado a la estaca como uno de sus platos emblemáticos, hicieron del pueblo una referencia para quienes buscan una experiencia rural sin alejarse demasiado del área metropolitana.

La nueva bodega que cambia la propuesta de Carlos Keen

El nuevo capítulo de la localidad está relacionado con el vino. Zaffratelli Viñedo & Restó abrió a unos dos kilómetros de la histórica estación, sobre la avenida Emilio Mitre, en el camino hacia Villa Ruiz. El predio combina un viñedo de cuatro hectáreas con restaurante, degustaciones y visitas guiadas.

La propuesta incluye almuerzos, picadas con embutidos artesanales, focaccia, carnes, pastas y un menú de cuatro pasos con maridaje. También cuenta con opciones adaptadas para personas celíacas. Por ahora, los vinos ofrecidos durante las degustaciones proceden de bodegas del Valle de Uco y Salta, mientras las vides plantadas en Carlos Keen completan su ciclo productivo.

El proyecto ya tiene definidas las variedades que se cultivarán: Malbec, Marselan, Pinot Noir, Tannat, Cabernet Sauvignon y Chardonnay. La primera vendimia comercial está prevista para 2027, por lo que el emprendimiento apuesta a construir desde ahora una identidad vitivinícola propia para la localidad.

La bodega abre sábados, domingos y feriados, con reserva previa debido a la capacidad limitada. Además de las degustaciones, ofrece recorridos por el viñedo y propuestas gastronómicas, lo que suma una alternativa diferente al clásico recorrido de parrillas y restaurantes de campo.