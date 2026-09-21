Dónde queda Azerbaiyán: mapa y ubicación del país donde se corre el GP de la F1

La Fórmula 1 vuelve a poner todas las miradas en Azerbaiyán, ya que el campeonato disputará el Gran Premio en el circuito callejero de la ciudad Bakú. Los pilotos competirán el próximo 26 de septiembre y crece la curiosidad sobre cómo será el circuito.

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A dónde queda Azerbaiyán: la ubicación exacta

Azerbaiyán es un país ubicado en la región del Cáucaso, un territorio que funciona como puente entre Asia Occidental y Europa Oriental. Al encontrarse entre esas regiones, no tiene salida a ningún océano, aunque sí posee costa sobre el mar Caspio. Por su posición, suele describirse como un país transcontinental.

En cuanto a sus límites, Azerbaiyán limita al este con el mar Caspio, al norte con Rusia, al noroeste con Georgia, al oeste con Armenia y al sur con Irán. A esto se suma un dato geopolítico particular: a través del exclave de Najicheván, el país también tiene frontera con Turquía, en el extremo suroccidental de su territorio.

La zona es un punto estratégico del mundo, ya que no solo carga con una fuerte historia, sino que combina recursos energéticos y grandes paisajes. Hace varios años es la pista fija de la Fórmula 1.

La capital del país es Bakú, donde se corre el Gran Premio de Azerbaiyán, una de las más particulares y llamativas de todo el calendario de la Fórmula 1. La ciudad se encuentra sobre la costa del mar Caspio, es la más poblada del país y el principal centro administrativo y económico.

¿Cómo es el circuito del Gran Premio de Azerbaiyán?

El circuito está trazado entre las estrechas avenidas y el casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad. Se trata de uno de los más veloces y técnicos de la Fórmula 1, con un extenso rectilíneo junto al mar y curvas muy cerradas en el sector histórico.

El Gran Premio de Azerbaiyán tiene uno de los circuitos callejeros más veloces

Por eso, ante el error más pequeño, los pilotos pueden sufrir fuertes consecuencias. La decisión clave está entre elegir más apoyo aerodinámico para las curvas o menos resistencia para ganar velocidad en la recta. Entre las grandes características del circuito urbano se encuentran: