Cuándo empezaron los circuitos callejeros en la Fórmula 1, por qué y cuántos hay hoy

Los circuitos callejeros parecen una tendencia moderna de la Fórmula 1, pero en realidad existen desde mucho antes de la creación del Campeonato Mundial. El ejemplo más famoso es Mónaco, cuyo primer Gran Premio se disputó en 1929, más de 20 años antes del nacimiento oficial de la categoría.

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Cuando comenzó el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 1950, el Gran Premio de Mónaco formó parte de aquella primera temporada. La carrera del 21 de mayo de ese año fue ganada por el argentino Juan Manuel Fangio con Alfa Romeo.

A diferencia de un autódromo permanente, un circuito callejero utiliza total o parcialmente calles que durante buena parte del año forman parte de la infraestructura normal de una ciudad. Para organizar una carrera deben instalarse barreras, protecciones, tribunas, boxes y diferentes sistemas de seguridad.

¿Por qué comenzaron a utilizarse? En los primeros años del automovilismo era habitual competir sobre carreteras y caminos públicos cerrados temporalmente. Construir autódromos específicos requería grandes inversiones, mientras que utilizar calles existentes permitía llevar las competencias directamente hasta las ciudades.

Mónaco demostró además otro beneficio: el espectáculo. Los autos circulando entre edificios, veredas y muros generaban imágenes imposibles de conseguir en un circuito convencional.

Con el paso de las décadas, la seguridad provocó que numerosos trazados urbanos desaparecieran o fueran profundamente modificados. Sin embargo, durante el siglo XXI la Fórmula 1 volvió a apostar con fuerza por este concepto.

Uno de los grandes puntos de inflexión fue Singapur, incorporado en 2008. Su carrera en Marina Bay también hizo historia por convertirse en el primer Gran Premio nocturno de la Fórmula 1.

Después llegaron propuestas como Bakú, en Azerbaiyán, Yeda, en Arabia Saudita, Miami y Las Vegas, en Estados Unidos. En 2026 se agregó además Madrid, en España, con el Madring, un trazado de carácter híbrido que combina sectores especialmente construidos con zonas urbanas.

Entonces, ¿Cuántos circuitos callejeros hay actualmente? La respuesta depende de la definición utilizada.

Entre los trazados claramente urbanos del calendario 2026 aparecen Mónaco, Bakú, Singapur y Las Vegas. A ellos suelen sumarse Miami y Madrid dentro del concepto más amplio de circuitos urbanos o semiurbanos, aunque no utilizan exclusivamente calles públicas tradicionales. Yeda también pertenece a esta generación de circuitos urbanos, aunque su presencia efectiva en el calendario 2026 quedó afectada por modificaciones de la temporada.

Otros escenarios, como Albert Park en Australia o Gilles-Villeneuve en Canadá, utilizan sectores públicos o parques, pero habitualmente son clasificados como circuitos semipermanentes.

Así, más de 75 años después del primer Mundial, la idea inaugurada por Mónaco sigue vigente. La razón también evolucionó: si inicialmente correr sobre calles era una solución práctica, actualmente los circuitos urbanos son además una herramienta para llevar la Fórmula 1 al corazón de grandes ciudades y convertir cada Gran Premio en un espectáculo que trasciende al automovilismo.