Dónde nació Pampita: historia, mapa y ubicación de la casa de origen de la modelo

Carolina “Pampita” Ardohain nació el 17 de enero de 1978 en General Acha, provincia de La Pampa. Sin embargo, la ciudad donde nació no fue el único escenario de su infancia: la modelo pasó sus primeros años en distintas localidades pampeanas y, especialmente, en el pequeño pueblo de Doblas.

La historia de sus orígenes tiene un detalle que suele quedar opacado por su posterior fama: Pampita no creció en Buenos Aires ni en un ambiente ligado al espectáculo. Su infancia estuvo marcada por la vida de pueblo, el contacto con la naturaleza, su madre Tania Dos Santos, su abuela paterna y la influencia de su padre, Guillermo Ardohain. Años después, esa identidad pampeana quedaría incluso incorporada a su nombre artístico.

Dónde nació Pampita: General Acha, La Pampa

General Acha es una ciudad ubicada en el centro-sur de la provincia de La Pampa y cabecera del departamento Utracán. Ardohain nació allí en 1978, cuando todavía era una localidad muy diferente de la imagen de celebridad que años después quedaría asociada a su nombre.

Pampita pasó gran parte de su infancia en Doblas, una pequeña localidad pampeana ubicada a unos 80 kilómetros de la ciudad donde nació. Allí construyó buena parte de los recuerdos que todavía aparecen cuando habla de su niñez.

La propia modelo describió esa etapa como una infancia de mucha libertad. Bicicletas, juegos en la calle, árboles, primos y vecinos formaban parte de una cotidianeidad muy alejada de la vida mediática que tendría décadas después. También practicó ballet desde pequeña, una disciplina que mantuvo durante nueve años y que inicialmente imaginó como una posible carrera profesional.

La muerte de su padre cuando ella era todavía una niña dejó una marca profunda en su historia familiar. Su madre, Tania Dos Santos, y su abuela paterna tuvieron entonces un papel fundamental en su crianza.

Pampita.

Más adelante, la familia se trasladó a Santa Rosa, la capital provincial. Allí Pampita continuó sus estudios y desarrolló con mayor intensidad su vínculo con la danza y los primeros concursos de belleza que terminarían abriendo la puerta a su carrera profesional.

La familia Ardohain y el origen de “Pampita”

El apellido Ardohain está profundamente vinculado con La Pampa. Su padre, Guillermo Ardohain, era ganadero y pertenecía a una familia con actividad rural en la provincia. Ella heredó tierras vinculadas a su familia paterna en localidades como General Acha, Macachín y Miguel Riglos.

El otro lado de su historia familiar llegó desde Brasil. Su madre, Tania Dos Santos, era brasileña y tuvo una relación con Guillermo Ardohain de la que nació Carolina. Esa combinación de raíces familiares quedó reflejada incluso en su nombre completo: Ana Carolina Ardohain Dos Santos.

Después apareció el apodo que terminaría convirtiéndose en una marca nacional. “Pampita” nació de una combinación casi perfecta: Carolina era oriunda de La Pampa y, además, el nombre remitía a un personaje femenino de la historieta El Loco Chávez, creada por Carlos Trillo y Horacio Altuna. La propia lógica del apodo terminó acompañando su transformación en una de las figuras más reconocibles de la televisión, la moda y el espectáculo argentino.

En 1995, con 17 años, dejó La Pampa y se mudó a Buenos Aires. El salto fue enorme: pasó de una infancia en el interior a trabajar como vendedora y promotora mientras intentaba abrirse camino en el mundo de la moda. El encuentro con Pancho Dotto sería uno de los puntos de inflexión de su carrera.

La historia de Pampita, en definitiva, empieza bastante lejos de las pasarelas porteñas: en General Acha, continúa en Doblas y Santa Rosa y recién después desemboca en Buenos Aires. La Pampa no fue solamente el lugar donde nació: terminó siendo parte inseparable de su identidad pública.