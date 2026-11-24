El gobierno bonaerense emitió una recompensa de $ 10 millones para quien aporte datos fehacientes que ayuden a esclarecer los homicidios de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, los adolescentes de 16 y 14 años que aparecieron muertos en un descampado de Florencio Varela en febrero del 2025. Los cuerpos fueron encontrados debajo de un puente, cerca de la fábrica de baterías Champion, en las inmediaciones de la plaza de la localidad de Bosques

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La medida fue anunciada este martes por la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas y aclararon que alcanza a personas mayores de edad, con excepción de funcionarios y empleados públicos, además de integrantes en actividad, retirados o ex miembros de fuerzas armadas, de seguridad o de inteligencia.

Aquellos que tengan información deberán comunicarse al 221 429-3015. Los datos y el trámite de cobro tienen carácter confidencial y de acceso restringido, como así también la identidad de los testigos. Por último, para acceder a la recompensa, la persona debe expresarse desde su primera declaración ante las autoridades.

¿Qué pasó con Paloma y Josué?

El expediente quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 Descentralizada de Florencio Varela y, a 663 días del hecho, no tiene detenidos ni imputados. Paloma y Josué eran vecinos y estudiaban en la Escuela Secundaria N°63 de Bosques. Fueron vistos por última vez el 30 de enero de 2025, habían indicado que irían al gimnasio, pero dos días después un vecino encontró sus cuerpos en un terreno cercano al puente de Bosques, junto a las vías del tren Roca.

Los padres de Salvatierra, quien asistía a segundo año del colegio, alarmados por la ausencia prolongada del joven, realizaron la denuncia ante el 911. Por su parte, Omar Gallardo, padre de Paloma -quien iba a quinto año-, afirmó que su hija ese mismo día fue vista por última vez cuando se dirigió al gimnasio, ubicado a unas siete cuadras de la plaza, alrededor de las 18. La chica no regresó a su casa y al ser las 21 empezaron a preocuparse por lo que la familia hizo una denuncia telefónica por medio de la línea 145.

Tras intensas búsquedas, sus restos fueron descubiertos bajo el puente donde efectivos de la comisaría de la zona y peritos de la fuerza bonaerense trabajaron durante varias horas en la escena del crimen y hasta el momento la hipótesis más firme habla de un "doble homicidio".

Los adolescentes fueron identificados previo al hecho por una cámara de seguridad de la zona, antes de que pudieran llegar al gimnasio que era su lugar de destino. La secuencia comienza cerca de las 18:05 del 30 de enero, con una cámara que capta el paso de ambos jóvenes por una esquina, en zona residencial, en inmediaciones de sus hogares. Luego de 10 minutos se los muestra cerca del puente de Bosques, delante de un colectivo que pasa. Por último, se los observa cruzar las vías del Ferrocarril Roca, a la altura de la Avenida Calchaquí.

Inicialmente la policía investigaba si se trataba de un doble homicidio o de un asesinato seguido de suicidio, pero esta última posibilidad quedaría descartada por el informe forense. Además, las primeras pesquisas indicaron que efectos personales de los dos jóvenes, como sus teléfonos celulares, y una mochila del joven de 14 años no fueron halladas en el lugar, por lo que el robo seguido de muerte oriento en primer lugar la investigación.

La autopsia

Según las autopsias. los adolescentes murieron a causa de un traumatismo grave de cráneo provocado con un objeto contundente. Durante los últimos 22 meses, la investigación siguió distintas líneas: se analizaron personas en situación de calle que solían quedarse en el descampados, una congregación religiosa que funcionaba cerca del lugar de hallazgo y registros telefónicos y redes sociales. Pero ninguna de estas pesquisas aportó un vínculo concreto con los crímenes.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a varias personas en los alrededores del descampados, pero por las distintas prendas que vestían los hombres filmados y las contradicciones entre algunas declaraciones, no se logró establecer una identificación concluyente.

La investigación también tuvo a un sospechoso identificado como H.C. Además, un vecino había admitido señalarlo por comentarios escuchados en su barrio y en la televisión, pero no logró recordar la fuente.