En la previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ONU publicó un informe sobre el femicidio de 2026 y reveló que 47.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionadamente durante 2025 por su pareja o un miembro de su familia.

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El informe sostuvo que el hogar sigue siendo "el lugar más peligroso para una mujer o una niña", un patrón que -según Naciones Unidas- apenas cambió en los últimos años. "El 60% de los 78.000 femicidios cometidos en 2025 fueron perpetrados por una pareja o alguien de la familia de la víctima, lo que representa una media de cinco mujeres cada hora, o 129 al día", explicó la ONU Mujeres.

En este sentido, las mujeres y las niñas "no están a salvo del femicidio en ninguna región". Por ejemplo, África sigue siendo el continente con la "tasa más alta" de víctimas de femicidio a manos de la pareja o la familia, 2,9 víctimas por cada 100.000 mujeres.

Luego sigue América con 1,4 víctimas, Oceanía con 1,1; Asia con 0,6; y Europa con 0,5. “Llevamos demasiado tiempo viendo estadísticas alarmantes”, señaló Monica Juma, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

“Las actitudes aterradoras, las normas sociales y el fracaso de las garantías institucionales crean un entorno en el que asesinar a una esposa, una hija, una madre o una hermana se convierte en algo ‘tolerable’. Para cambiar esta realidad es necesaria una acción sostenida en todos los niveles de la sociedad", sostuvo Juma.

Al respecto, la directora ejecutiva de la UNODC, reafirmó que se debe "redoblar nuestros esfuerzos para desplegar estrategias de prevención destinadas a cambiar los comportamientos sociales y las actitudes nocivas, así como invertir en programas e intervenciones especializados para hacer frente a quienes recurren a la violencia doméstica, proteger a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y su dignidad”.

¿Disminuyó la tasa?

ONU Mujeres advirtió que "el femicidio rara vez es un acto aislado", ya que para muchas es "la culminación de un largo período de violencia, amenazas y maltrato que podría haberse evitado". Pero ante los considerables obstáculos a los que se enfrentan, la mayoría de las mujeres que "experimentan violencia física o sexual nunca piden ayuda a sus familiares, a sus comunidades ni a las autoridades".

“Debemos garantizar que las mujeres y niñas puedan denunciar la violencia de forma segura, acceder a la protección y recibir apoyo antes de que sea demasiado tarde. Cuando no se registran las señales de alerta, no se investigan adecuadamente los casos, no se protege a las mujeres y niñas y no se lleva a las personas responsables ante la justicia, las consecuencias pueden ser fatales", afirmó Sima Bahous, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

Por lo tanto, cada oportunidad perdida de defender el derecho a la seguridad de las mujeres y niñas supone "un fracaso de la justicia y del deber más fundamental de la ley: proteger la vida de las mujeres y las niñas". Entonces, se debe "actuar con urgencia para garantizar que no se pase por alto ninguna señal de alerta, que ninguna sobreviviente quede sin protección y que ningún agresor eluda su responsabilidad”, puntualizó Bahous.

Si bien las tasas de homicidio disminuyeron a escala mundial, las de femicidio lo hicieron a "un ritmo más lento". Entre 2010 y 2025, las tasas de homicidio bajaron casi "dos veces más rápido que las de femicidio en América y, en Europa, a un ritmo alrededor de 1,5 veces mayor". Aunque la cifra de 47.000 mujeres y niñas asesinadas en el ámbito privado en 2025 es inferior a la estimación de 50.000 víctimas de 2024, este cambio se debe en gran medida a la "mejora" en la disponibilidad de datos a nivel nacional y no indica una disminución real, informó la organización.