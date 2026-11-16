DNI sin pagar: así funcionará el nuevo "Certificado de Gratuidad" que creó el Renaper

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) cambó los requisitos para solicitar el DNI gratis y estableció un nuevo procedimiento para quienes no pueden afrontar el costo del documento. La medida fue establecida mediante la Disposición 755/2026 e incorporó un Certificado de Gratuidad para acreditar la situación económica de los solicitantes que necesiten una evaluación particular.

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La modificación no eliminó el mecanismo de acceso automático al beneficio, que continuará vigente para las personas identificadas mediante el cruce de información de las bases de datos estatales.

¿Cómo acreditar la falta de recursos para obtener el DNI gratis del Renaper?

El nuevo procedimiento está destinado a quienes no aparecen en los registros utilizados por el Renaper para conceder la exención, aunque consideran que reúnen las condiciones económicas para obtener el documento sin pagar.

En esos casos, deberán presentar un Certificado de Gratuidad que permita justificar que no cuentan con ingresos suficientes para afrontar el arancel. El formulario aprobado por el organismo contempla información sobre la composición familiar, las condiciones habitacionales, la situación laboral y los ingresos del hogar.

La certificación tendrá que contar con la intervención de un licenciado en Trabajo Social matriculado o de un profesional afín que trabaje en un organismo público de asistencia a personas vulnerables. Cada jurisdicción será responsable de determinar qué profesionales estarán habilitados para realizar esa evaluación.

Un requisito importante es que el certificado tenga menos de 30 días de antigüedad al momento de iniciar la solicitud. De esta manera, el organismo busca contar con información actualizada sobre la situación socioeconómica de cada persona.

La Disposición 755 también estableció la implementación de la denominada Bandeja de Gratuidad, una herramienta informática que permitirá centralizar y gestionar los pedidos que requieran una revisión individual.

A través de ese sistema, los agentes del Renaper deberán controlar la documentación presentada y resolver si corresponde aprobar, observar o rechazar la exención del pago.

Si durante la revisión se detectan irregularidades o falta información, las dependencias del organismo tendrán un plazo de diez días hábiles para subsanar las observaciones.

En caso de que la solicitud sea rechazada, el interesado recibirá una notificación en el número de teléfono celular informado durante el trámite y podrá presentarse nuevamente para iniciar una solicitud.

El nuevo mecanismo no modifica la gratuidad del primer DNI para recién nacidos, que se mantiene cuando el documento se gestiona durante los primeros seis meses de vida.

La disposición fue publicada en el Boletín Oficial el 11 de noviembre y entrará en vigencia a los 30 días corridos de esa publicación, es decir, el próximo 11 de diciembre.