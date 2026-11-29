“Es uno de los días más felices de mi vida. Jamás lo hubiera imaginado cuando llegué de mi Córdoba natal hace 27 años”. A Gabriel Rabinovich, sin duda uno de los grandes nombres de la ciencia local reconocido en el mundo, le costó contener la emoción este viernes cuando la Legislatura porteña le otorgó la distinción de Ciudadano Ilustre a instancias de Claudia Neira y María Pilar Ramírez.

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Rabinovich, director del Laboratorio de Glicomedicina e Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme), investigador superior del Conicet y profesor titular plenario de Inmunología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, fue además nombrado hace unos meses jefe de un equipo del Instituto de Investigaciones La Caixa, de Barcelona, que reúne a la élite de la investigación de frontera en inmunología.

Con el Salón Dorado colmado de autoridades (como la presidenta de la Legislatura y vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio), colegas, representantes de las fundaciones que vienen apoyando su trabajo desde hace décadas, familiares, amigos y su equipo del Ibyme (que hizo pasar al escenario nombrando a sus integrantes uno por uno para compartir la distinción), la emoción embargó a todos cuando se proyectaron videos de sus becarios actuales y anteriores, algunos trabajando en las provincias y otros dispersos en distintos países del mundo, tanto como de sus nuevos colegas del instituto español, que no solo destacaron su calidad profesional, sino también humana.

"Lo conozco hace más de 30 años; es una persona maravillosa y un científico excepcional", dijo en su presentación Jorge Geffner, profesor de la UBA, director del Departamento de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina e investigador superior del Conicet en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y Sida (Inbirs). Repasó su formación en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, donde se doctoró en 1999, y sus estudios de posgrado en el Imperial College de Londres y en el Instituto Weizmann de Israel.

El abrazo entre Jorge Geffner y Rabinovich

Enumeró apenas algunos de sus numerosísimos reconocimientos que se vienen sumando cada vez con mayor frecuencia. Su elección como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (2016) y de la Organización Europea de Biología Molecular (2021), el Premio Karl Meyer de la Society for Glycobiology (2023), el Premio Hakomori (2025) y el Konex de Brillante como científico más destacado de la década 2014-2024. Según detalló, Rabinovich acumula más de 200 premios, más de 350 artículos publicados en revistas como Cell, Nature y Nature Medicine, y 11 patentes internacionales. También dirigió o codirigió 32 tesis doctorales. En 2023 cofundó Galtec, una empresa biotecnológica que busca llevar los hallazgos sobre galectinas y glicanos [moléculas de carbohidratos complejos] a nuevas terapias para los pacientes. “¡Dirigir 32 tesis doctorales –exclamó Geffner–! Sabemos que trabaja 20 horas por día…”

Sobre su aporte científico, enseguida agregó que junto con su equipo caracterizó las galectinas, una familia de proteínas que permite decodificar la información biológica expresada en los azúcares complejos presentes en células tumorales e inmunes. "No dudaría en afirmar que Gabriel motorizó una verdadera revolución en el campo de la decodificación de la información celular expresada a través de glicanos", mencionó Geffner, y contó que el espíritu que lo impulsa es "que nunca más debamos decirle a un paciente oncológico 'hicimos todo lo posible, hasta aquí llegamos'".

Palabras de agradecimiento

También subrayó "su inmensa humanidad". Recordó la colaboración desinteresada de Rabinovich con decenas de grupos de investigación, sus charlas en clubes, escuelas y universidades de todo el país y su atención a pacientes oncológicos que le envían consultas y a quienes ayuda a acceder a tratamientos "que se les niegan por otras vías". "Nada de esto figura en su voluminoso currículum, pero lo define tanto como sus papers", concluyó Geffner. Y advirtió: “El vínculo virtuoso entre su equipo, la universidad pública y el Conicet hoy se encuentra amenazado por el brutal ajuste que impuso el gobierno al sector científico/tecnológico y universidades nacionales".

A la hora de los agradecimientos, Rabinovich se refirió a la distinción como un honor "inmenso e inesperado" y valoró que la Ciudad hubiera elegido destacar "la ciencia y la tecnología". Y como "La ciencia se hace entre muchos", dijo, recordó a sus mentores en Córdoba, Carlos Landa y Clelia Riera, a Leonardo Fainboim, que lo recibió en el Hospital de Clínicas en 1999. Agradeció a Eduardo Charreau, ex presidente del Conicet, y a Norberto Zwirner, director del Ibyme, a las universidades de Buenos Aires, San Andrés y Austral, a las fundaciones que sostuvieron sus proyectos (Sales, Bunge y Born, René Barón, Williams y Konex), y a los hospitales públicos y privados de la Ciudad y de Misiones con los que trabaja.

Sintetizó sus hallazgos científicos explicando que las galectinas pueden descifrar información escondida en los glicanos y usarla para regular la respuesta inmune. Contó que la galectina-1 ayuda a terminar la inflamación al silenciar células inmunitarias que pueden dañar los tejidos, y que algunos tumores usan ese mismo mecanismo para escapar del sistema inmune, formar nuevos vasos sanguíneos e invadir otros órganos. "Después de tantos años, lo que más me emociona es pensar que una observación que hicimos en el laboratorio tal vez algún día podrá ofrecerles una oportunidad a pacientes que hoy siguen esperando un tratamiento", afirmó.

Gabriel Rabinovich

Hoy su equipo trabaja con anticuerpos neutralizantes de galectina-1 y "super-galectinas". Esas plataformas se apoyan en propiedad intelectual desarrollada con el Conicet y la Fundación SALES, y su transferencia a Galtec ya genera retornos para inventores e instituciones. "Es un ejemplo concreto y virtuoso de lo que puede lograr la cooperación entre el sector público y el privado cuando hay inversión sostenida en ciencia", afirmó.

Rabinovich también hizo mención a la preocupación que suscita la situación del sistema científico, "la pérdida de financiamiento, el deterioro de los salarios, las dificultades para efectivizar el ingreso de nuevos investigadores, la interrupción de programas centrales en ciencia y tecnología y la falta de recursos para sostener el funcionamiento de los institutos", y aseguró que todo eso "pone en riesgo décadas de trabajo colectivo".

Pidió "políticas de Estado que sostengan la educación, la salud pública, la ciencia y la tecnología" y citó a Bernardo Houssay: "La ciencia no es cara, cara es la ignorancia". También recordó que el papa León XIV, en su reciente visita a Buenos Aires, pidió "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

Hacia el final convocó a la Ciudad "a crear nuevas herramientas y utilizar las disponibles para apoyar la ciencia y la tecnología y a invertir en ellas, como lo hacen San Pablo o Barcelona". Y planteó: "¿Se imaginan qué maravilloso sería si la ciudad de Buenos Aires se convirtiese en el faro de la ciencia y la tecnología de Latinoamérica, donde los jóvenes encuentren las condiciones ideales para trabajar e investigar?".

Y cerró con un deseo: que el trabajo que empezó con "un descubrimiento inesperado en el laboratorio" y creció "gracias al esfuerzo de tanta gente" llegue "a los pacientes que son quienes le dan su sentido más profundo".

Al final invitó a subir al escenario a los integrantes actuales de su equipo del Programa de Glico-inmunología y Glico-medicina, y a exbecarios, entre ellos Mariana Salatino, Ada Blidner, Mirta Schattner, Karina Mariño, Diego Croci y Alejandro Cagnoni. Saludó a la distancia a los colegas del Caixa Research Institute de Barcelona, entre ellos, a Josep Tabernero y Angel Font Vidal. "Esta distinción también les pertenece a todos ellos", concluyó.