El juez Raúl Flores le dio la razón a Dolores Etchevehere y dispuso medidas de protección argumentadas, entre otras normativas, en la ley de Violencia de Género. Tales disposiciones deberán ser respetadas por sus hermanos, el expresidente de la Sociedad Rural y exministro de Mauricio Macri, Luis Miguel, Juan Diego, Arturo y Leonor de Echevehere.

Con esta medida, la Justicia dispuso el "cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio" hacia Dolores y las personas que están junto a ella en el Establecimiento Rural Casa Nueva, "por cualquier medio y por sí o por interpósita persona". Por otra parte, dictó la "prohibición de acercamiento al casco" de esa propiedad "debiendo respetar el cordón policial preventivo".

Además, se estableció la "prohibición de acercamiento a cualquier lugar público o privado en que Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior" de la propiedad en cuestión así como la prohibición de "actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados", ya sea realizados por las personas mencionadas en la decisión judicial, por terceras o medios de comunicación.

En caso de incumplimiento, sostuvo el magistrado, incurrirán en el delito de desobediencia judicial, lo que "será evaluado negativamente en caso de que debiera ser indagado por los hechos que motivaron el inicio de la presente investigación".

La denuncia de Dolores

"Desde que falleció mi padre, Luis Félix Etchevehere, en el año 2009, mis hermanos, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere, por mi condición de ser mujer, me han excluido de todos los negocios de la familia. Desde el día de la muerte de mi padre no recibí un centavo jamás, ni siquiera tuve bancarización de ningún tipo ni poseo bienes de ninguna clase".

"Me han expulsado de la casa que me correspondía en Paraná y que había sido construida por mi padre para cada uno de mis hermanos, y asignadas por él expresamente a cada uno de sus hijos. Prácticamente sin forma de garantizar el sustento de mis tres hijos, imposibilitada de cubrir los gastos de su educación, cursando una enfermedad, y luego de meses de extorsiones, presiones y amenazas que me dejaron literalmente en la calle, me vi forzada a firmar un convenio nulo, con cláusulas absolutamente leoninas y abusivas, que pretendían despojarme prácticamente por completo de mis derechos sobre la herencia".

"El miércoles 21 de octubre alrededor de las 20:43 hs fui hostigada, amedrentada y amenazada por un grupo de personas, las cuales se presentaron alegando venir a pedido y en nombre de Luis Miguel Etchevehere, intimándome, mediante violencia verbal y psicológica, a retirarme de mi propio domicilio. Durante el día de hoy, 22 de octubre de 2020 se encuentra estacionada una camioneta en la entrada, impidiendo el ingreso y salida del campo. Esto me genera una sensación de tensión, nerviosismo y miedo, con toda la gente que públicamente se puede constatar que se encuentra apostada en la puerta de entrada".

Además mis hijos también fueron víctimas de esta violencia, ya que les patearon la puerta del departamento y les dijeron que tenían las horas contadas. Es un edificio nuevo y lograron entrar por la puerta principal hasta llegar a su departamento. En el mismo momento en que se escribe esta solicitud, se desarrolla un conflicto violento de índole machista que puede involucrar gente armada de conformidad a los audios que el propio grupo encabezado por Luis Miguel Etchevehere, mi hermano, difundió".

"Audios que hacen mención a camionetas, jinetes, tractores y un discurso de violencia en que tratan a quienes a mis allegados como "Son 40 piojosos, sarnosos, punteros políticos. Perdé cuidado que más de uno se sale de la vaina por ir armado" "Mandá algún guapo con ganas de pegarle a un negro de mierda de esos que odiamos tanto", integrantes de las corporaciones agropecuarias que se concentraron en el ingreso de la estancia sin permitir mi circulación y de las personas allegadas".