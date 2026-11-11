El discurso de Luquita Rodríguez ante el papa León XIV: "Lo sagrado está en lo profundo de lo humano"

En el marco del encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el humorista y streamer Luquita Rodríguez dio un discurso sobre el arte ante el papa León XIV como previa a una serie de shows musicales

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El discurso de Luquita Rodríguez fue la previa de la presentación de jóvenes artistas, quienes mostraron su talento ante la mirada del Sumo Pontífice. "Lo sagrado está en lo profundo de lo humano", le dijo Rodríguez a León XIV.

"Algo profundo late en el arte. Cuando contemplamos un cuadro, escuchamos música, leemos un poema o vemos una pelicula algo sucede", comenzó el conductor y streamer. "El arte, cuando es verdadero, nos saca de nosotros mismos. O, mejor dicho, nos lleva a lo profundo de nosotros", siguió.

El arte, lo sagrado y Argentina

Para Luquita, "el arte nos hace mejores", más "humanos" y más "divinos". "El arte y lo sagrado. Nuestro país conoce bien ese lazo. Pienso en nuestro poema fundacional, que narra la historia del gaucho Martín Fierro", continuó Luquita Rodríguez.

Luego, recordó la obra de Jorge Luis Borges, así como el "viaje dantesco" de Adán Buenosayres, protagonista de la novela de Leopoldo Marechal. "El arte y lo sagrado. Lo sagrado de lo humano, lo humano transfigurado", prosiguió la figura de las redes sociales.

"Sobre el final de su poema, José Hernández nos decía que 'el fuego pa' calentar debe ir siempre por debajo'. El fuego está debajo, lo sagrado está en lo profundo de lo humano. Ese es el viaje que queremos hacer", continuó Luquita y, mirando al papa León XIV en el escenario, concluyó: "Le agradecemos, Santo Padre, por acompañarnos en ese camino, en ese viaje".

Después de la presentación de Luquita Rodríguez, los músicos Nahuel Pennisi, Valentino Merlo y Maggie Cullen interpretaron distintas canciones ante el Papa: primero Pennisi cantó Yo vengo a ofrecer mi corazón, luego Merlo entonó Tierra Zanta y Cullen cerró con Oración del remanso.