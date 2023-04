Discriminación: una joven denunció que no la dejaron entrar a un boliche por su “contextura física”

La chica contó que otras jóvenes también quedaron afuera del local bailable porque "la casa se reservaba el derecho de admisión”. Los dueños del boliche ahora quieren reunirse con la denunciante.

Una joven de 25 años denunció que no la dejaron entrar a un boliche en Mendoza por su “contextura física” y adelantó que hará una denuncia por discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Desde el local bailable negaron la acusación y pidieron reunirse con la denunciante.

La chica identificada como Karen Ortiz contó su experiencia a través de las redes sociales donde relató lo ocurrido en el local bailable Cariló y ratificó sus denuncias en una radio local. “Llegamos al boliche a la 1 porque antes yo estaba trabajando. A la 1.30 cerraba la lista free y nosotros estábamos en esa lista. Fuimos a preguntar cómo era para entrar y nos dijeron que nos fuéramos para atrás porque parecía que nos estábamos colando, lo cual no era cierto”, inició su relato en diálogo con Radio Nihuil.

“Luego llegó el momento en que nos tocaba ingresar. A mi mejor amiga la dejaron entrar, pero a mí no. La mujer que estaba en la entrada era policía, eso me pareció raro porque en general los boliches tienen gente de seguridad [privada]. Esta mujer de la entrada agarró mi documento y me dijo que me pusiera a un costado. Pregunté cuál era el motivo para separarme y me respondió que ‘la casa se reservaba el derecho de admisión’”, amplió.

Según la joven, otras chicas también fueron discriminadas y no pudieron entrar al local bailable. “Hubo poco después muchas chicas más que quedaron afuera; y era porque tenían diferentes rasgos, o trenzas, o rastas, había una chica trans...”, puntualizó y detalló: “Llegamos a la conclusión de que era por nuestra contextura física, porque vimos que todas teníamos un cuerpo parecido. Luego nosotros nos fuimos, porque ya era mucho aguantar tanta humillación y ahora estamos juntando gente que quiera denunciar a estas personas, más que nada por discriminación”.

La denunciante contó que "la gente del lugar trató de contactarse conmigo, pero hasta el momento solo el sobrino del dueño, que es un conocido, me pidió disculpas en nombre de su familia y de su tío (...)". Y sostuvo: "Me voy a comunicar con la encargada, al menos para tener un diálogo para contarle lo que sucedió y bueno, escuchar lo que tienen para decir". En tanto, está preparando una presentación junto a las otras personas discriminadas para entregar al INADI.

Por su parte, el representante de Cariló, Sebastián Jorge, hizo su descargo y desmintió las acusaciones contra el boliche. “Lo principal es que nosotros no queremos entrar en conflicto con ningún miembro de la sociedad por apreciaciones subjetivas que se hayan realizado, y muestra clara y fáctica de ello es la trayectoria que nos avala. Nosotros hace más de 40 años que venimos trabajando en el rubro de la diversión con marcas como Estación Miró, La Reserva, Glow, 30 y Pico, 30 y Pico Especial, y Cariló”, enumeró Jorge y agregó: “La verdad, que nos vengan a hacer una acusación de discriminación a nosotros, que hemos sido pioneros en el rubro y en darle espacio a todos los miembros de la comunidad, realmente que nos acongoja y nos aflige”.

En este marco, confirmó que están intentando rastrear el número de teléfono de Karen. "Sí me gustaría ponerme en contacto con ella para que me explique bien cómo fue toda la situación y bueno, y pueda llegar a un arreglo”.

Según el representante del boliche, "los empleados están altamente capacitados y han trabajado de buena forma, pero puede ser que quizá las hayan hecho esperar de más, porque lo que ellas dicen es que las dejaron a un costado esperando ingresar y a la 1.30 cerraron las puertas del local y ya no les permitieron el ingreso”. Y justificó: “Justamente en la 1.30 es cuando se cierra o termina un beneficio que tenemos de lista free. Entonces es en el horario en que todo el mundo y toda la gente se agolpa en la puerta, y quieren entrar. Es el horario más conflictivo en cuanto al ingreso".

Por último, Jorge insistió en que la denuncia de Ortiz “no es así” y cerró: “Nosotros podemos mostrarles las cámaras del boliche a todas las personas que ingresan, no tenemos ningún problema. No es así que no hayan entrado por su condición física, por su vestimenta, por lo que hayan dicho. No tenemos ningún tipo de política de restricción. Justamente por eso es que les comentaba la trayectoria con la que trabajamos, siempre le dimos espacio a todos los miembros de la comunidad en los diferentes boliches en los cuales hemos estado trabajando”.