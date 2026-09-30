Qué dijo Javier Milei de Lula antes de las elecciones en Brasil 2026

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se perfila como uno de los candidatos con mayor intención de voto en las próximas elecciones presidenciales de Brasil. Sin embargo, su relación con el mandatario Javier Milei no es la mejor, el libertario llegó a calificarlo de "corrupto" y "ladrón" en reiteradas ocasiones.

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Los dichos de Milei sobre Lula da Silva en la previa a las elecciones de Brasil 2026

A comienzos de agosto, después de participar en el lanzamiento de campaña presidencial del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, Milei brindó una entrevista a LN+ donde sostuvo varias descalificaciones contra el mandatario al sostener que es un "corrupto" y cuestionar la decisión judicial que le brindó la libertad en 2019.

“Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”, afirmó Milei, a pesar de que en 2021 el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) revocó las condenas contra Lula al considerar que no se le habían respetado sus derechos durante el proceso llevado a cabo por el entonces juez Sergio Moro, que terminó siendo ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

Durante sus declaraciones lo llamó "ladrón" y se justificó: "Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar". Además, acusó al presidente brasileño de "contaminar con las ideas inmundas del socialismo" a la región.

Sin embargo, no se trata de la primera vez que lo insulta, ya que en reiteradas ocasiones lo llamó "comunista corrupto", "ladrón" y "presidiario" durante los últimos tres años.

Qué dijo Lula tras la participación de Milei en el lanzamiento de Bolsonaro

Luego de que Milei acompañara a finales de julio a Flávio Bolsonaro en el lanzamiento de su candidatura, el presidente brasileño consideró que era un "disparate" y una "payasada" la presencia del argentino en la convención. Aunque admitió que prefiere mantener buena relación con Argentina.

"Ustedes vieron el disparate que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y no va a cambiar eso por culpa de esa cosa", apuntó y advirtió sobre la transparencia de los comicios: "Mientras yo sea presidente, nadie de afuera podrá interferir en las elecciones brasileñas”.