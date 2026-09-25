Día del Empleado de Comercio: cómo funcionan los supermercados y shoppings el 28 de septiembre en Argentina

Cada 26 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, y si bien en 2026 se pasará al lunes 28, hay quienes se preguntan: qué locales abren, cuáles cierran y cómo funcionan los supermercados y los shoppings.

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Día del Empleado de Comercio: qué pasa con los supermercados y shoppings

Dependerá de la cadena y entidad. La Ley 26.541, que establece el Día del Empleado de Comercio, no obliga a que los comercios permanezcan cerrados, sino que protege el descanso del personal alcanzado por la normativa. Por lo que dependerá de cada comercio o empresa el personal disponible para abrir o no sus puertas.

La decisión de abrir o cerrar sus puertas dependerá de cada empresa

Habitualmente, la mayor parte de supermercados, mayoristas, hipermercados y shoppings optan por cerrar sus puertas porque cuentan con personal encuadrado en el convenio. De todas formas, si cuenta con personal no alcanzado por la ley, podrían funcionar con normalidad. La gran recomendación es revisar los canales de comunicación antes de acercarse al comercio.

Por qué el Día del Empleado de Comercio será el 28 de septiembre

La Ley 26.541 fija el 26 de septiembre como el Día del Empleado de Comercio, pero ese día cae sábado este año. Para no perjudicar las ventas del fin de semana ni resignar el descanso de los trabajadores, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) mover la conmemoración al lunes 28 de septiembre.

Se trata de algo que suele suceder cuando la fecha coincide con el fin de semana, para asegurar las ventas del sábado, que históricamente es uno de los días de mayor movimiento comercial. Así, los empleados terminan con un fin de semana largo y los comercios no resignan su jornada más fuerte.

La normativa establece que ese día los empleados mercantiles quedan eximidos de trabajar y que la jornada tiene el mismo tratamiento legal que un feriado nacional. Por eso, el trabajador puede optar por no presentarse sin que eso afecte su sueldo, ni su presentismo. En caso de acudir a trabajar, deberá cobrar el 100% extra de una jornada habitual.