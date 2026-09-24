Cómo se cobra el Día del Empleado de Comercio si me toca trabajarlo

El Día del Empleado de Comercio se celebrará el lunes 28 de septiembre de 2026, luego de que representantes sindicales y empresarios acordaran trasladar la conmemoración, que originalmente está establecida por ley para el 26 de septiembre.

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El cambio resulta relevante para los trabajadores alcanzados por la actividad mercantil, ya que la jornada se asimila a un feriado nacional a los efectos laborales. Por lo tanto, quienes trabajen ese lunes deberán recibir la remuneración correspondiente a un feriado trabajado. La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, este año cae sábado y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias acordaron trasladar la celebración al lunes 28.

Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio si se trabaja

Los empleados de comercio que presten tareas el lunes 28 de septiembre deben cobrar de acuerdo con las reglas previstas para los feriados trabajados. En concreto, si el empleado trabaja durante esa jornada, corresponde la remuneración normal del día más una cantidad igual, es decir, el pago previsto para un feriado trabajado.

El acuerdo para trasladar la celebración no creó un régimen salarial diferente para 2026, sino que mantiene los derechos previstos por la legislación laboral para el Día del Empleado de Comercio. Además, trabajar durante esa jornada no permite utilizar el 28 de septiembre como franco compensatorio si corresponde otro descanso semanal.

Empleados de comercio en septiembre cuánto cobran

Qué pasa si el empleado de comercio no trabaja

Los trabajadores alcanzados por la celebración tienen derecho a no prestar tareas durante la jornada sin que esto implique una pérdida de su remuneración. En este caso, el día se liquida de acuerdo con las reglas correspondientes a los feriados. Para los trabajadores mensualizados, el cálculo del salario del día se realiza tomando como referencia el sueldo mensual dividido por 25.

Por lo tanto, el descanso por el Día del Empleado de Comercio no puede generar un descuento salarial.

La Ley 26.541 establece oficialmente el 26 de septiembre como Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, en 2026 esa fecha cae sábado. Por ese motivo, FAECYS y las representaciones empresarias acordaron que la celebración se traslade al lunes 28 de septiembre. El traslado no cambia la fecha establecida por ley, sino únicamente la jornada en la que se hará efectiva la celebración este año.

¿Los comercios abren el lunes 28 de septiembre?

La normativa no implica necesariamente que todos los establecimientos comerciales deban permanecer cerrados. La situación depende de cómo opere cada comercio y de si necesita trabajadores alcanzados por el convenio para funcionar.

Los comercios de cercanía pueden abrir si son atendidos por sus propietarios o familiares. En cambio, las grandes cadenas, supermercados, hipermercados y centros comerciales suelen permanecer cerrados debido a la cantidad de empleados mercantiles necesarios para desarrollar la actividad.

En aquellos establecimientos donde se presten tareas, deberá respetarse el tratamiento salarial correspondiente al Día del Empleado de Comercio.