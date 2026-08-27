Empleados de comercio con aumento en septiembre 2026: escala salarial y cuánto cobran

Los Empleados de Comercio tendrán un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, correspondiente al último tramo de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector.

La actualización será del 1,9% y completará el esquema de incrementos previsto para el trimestre julio-septiembre, que contempló tres subas de 1,9% y una recomposición total del 5,7%.

Con los nuevos valores, los salarios convencionales partirán desde aproximadamente $1.303.900, aunque el monto final que recibirá cada trabajador dependerá de su categoría, antigüedad, presentismo y otros adicionales contemplados en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El acuerdo salarial fue firmado por FAECYS junto con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Salarios con aumento

La paritaria estableció aumentos del 1,9% para julio, 1,9% para agosto y otro 1,9% para septiembre. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base definida en el acuerdo, compuesta por los básicos de junio de 2026 y las sumas no remunerativas vigentes en ese momento.

Septiembre tendrá, además, una particularidad: dejará de pagarse la suma extraordinaria de $25.000 que los trabajadores recibieron en agosto, correspondiente a la segunda y última cuota del bono de $50.000 acordado anteriormente.

En cambio, continuará vigente la suma no remunerativa de $120.000, incluida en los valores salariales de referencia para septiembre.

Escala salarial de Empleados de Comercio en septiembre 2026

Con el último incremento de la paritaria, los trabajadores de Maestranza tendrán los siguientes salarios de referencia:

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Para el personal de Administración, los valores serán:

Administrativo A: $1.316.632

Administrativo B: $1.321.729

Administrativo C: $1.326.821

Administrativo D: $1.342.103

Administrativo E: $1.354.836

Administrativo F: $1.373.514

Estos importes incluyen el componente remunerativo y los $120.000 no remunerativos, pero no necesariamente representan el salario final de bolsillo.

Cuánto cobran los cajeros en septiembre

Los trabajadores encuadrados dentro de la categoría Cajeros también recibirán el incremento del 1,9%. La escala quedará de la siguiente manera:

Cajero A: $1.320.875

Cajero B: $1.326.821

Cajero C: $1.334.462

A esos valores pueden sumarse los adicionales correspondientes, incluido el concepto por manejo de caja cuando corresponda.

Personal Auxiliar: escala salarial de septiembre

Para el Personal Auxiliar, los salarios convencionales serán:

Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar B: $1.329.365

Auxiliar C: $1.357.383

Mientras tanto, el Personal Auxiliar Especializado tendrá los siguientes valores:

Auxiliar Especializado A: $1.331.067

Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Cuánto cobran los vendedores en septiembre 2026

En el caso de los Vendedores, los salarios de referencia después del último incremento serán:

Vendedor A: $1.320.875

Vendedor B: $1.346.349

Vendedor C: $1.354.836

Vendedor D: $1.373.514

De esta manera, las categorías superiores de Administración y Vendedores tendrán algunos de los básicos de referencia más elevados de la escala mercantil de septiembre.

Cuánto aumentan los sueldos en septiembre

Antigüedad y presentismo: cuánto se suma al sueldo

Los montos establecidos en la escala no necesariamente coinciden con lo que finalmente cobrará cada empleado. Al salario correspondiente a cada categoría deben incorporarse los adicionales que correspondan.

Uno de ellos es la antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado. También se encuentra el adicional por presentismo, cuya incidencia es del 8,33% para quienes cumplan las condiciones previstas en el convenio.

Además, determinados trabajadores pueden cobrar un adicional por manejo de caja. Por este motivo, dos empleados que pertenecen a la misma categoría pueden terminar con ingresos diferentes.

Qué pasa con los $120.000 no remunerativos

La suma no remunerativa de $120.000 continuará vigente en septiembre, aunque el acuerdo estableció que comenzará a incorporarse gradualmente al salario básico desde diciembre de 2026.

El cronograma contempla el traspaso de $20.000 por mes durante seis meses, hasta completar la incorporación de los $120.000 en mayo de 2027.

Esto no significa que los trabajadores recibirán un aumento adicional de $120.000, ya que ese dinero ya forma parte de sus ingresos. Lo que cambiará progresivamente será su carácter, al pasar de no remunerativo a remunerativo.

Con la suba del 1,9% de septiembre quedará completada la paritaria correspondiente al trimestre julio-septiembre, que acumuló un incremento nominal del 5,7% bajo la metodología acordada.

A partir de octubre, la atención volverá a estar puesta en las negociaciones entre FAECYS y las cámaras empresarias, que deberán definir los próximos pasos de la actualización salarial.