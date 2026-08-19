Aumento para empleados de comercio en septiembre 2026: de cuánto es y cuánto cobran

Los empleados de comercio tendrán un nuevo aumento salarial en septiembre de 2026, cuando se aplique el tercer y último tramo de la paritaria acordada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento estableció una actualización total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuida en tres incrementos mensuales del 1,9% no acumulativos, calculados sobre las escalas básicas de junio de 2026.

De esta manera, después de los ajustes aplicados en julio y agosto, en septiembre llegará el último incremento del 1,9% contemplado en el acuerdo. Además, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75 continuarán percibiendo la suma no remunerativa de $120.000.

Sin embargo, habrá una diferencia respecto de agosto: en septiembre ya no se pagará la cuota de $25.000 correspondiente al bono extraordinario, debido a que la suma total de $50.000 acordada en la paritaria se distribuyó únicamente entre julio y agosto.

Salarios que cobran empleados de comercio en septiembre

De cuánto es el aumento para empleados de comercio en septiembre 2026

La paritaria fue acordada por FAECYS con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

El incremento total del 5,7% quedó distribuido de la siguiente manera:

Julio de 2026: 1,9%.

1,9%. Agosto de 2026: 1,9%.

1,9%. Septiembre de 2026: 1,9%.

Los porcentajes son no acumulativos y se calculan sobre las escalas básicas correspondientes a junio de 2026.

Por lo tanto, en septiembre se completa el incremento salarial previsto para el trimestre. La próxima instancia de revisión está prevista para octubre, cuando gremio y cámaras empresarias volverán a analizar la evolución de las variables económicas y las escalas salariales.

Cuánto cobran los empleados de comercio en septiembre

La información suministrada permite conocer los valores de agosto, pero no incluye la grilla completa de básicos de septiembre categoría por categoría. En agosto, como referencia, los montos totales informados eran:

Maestranza A: $1.305.461.

$1.305.461. Administrativo A: $1.317.965.

$1.317.965. Cajero A: $1.322.132.

$1.322.132. Vendedor A: $1.322.132.

$1.322.132. Vendedor D: $1.373.824.

Estos importes de agosto contemplaban el básico actualizado, los $120.000 no remunerativos y los $25.000 de la segunda cuota del bono.

Para septiembre, los trabajadores tendrán el nuevo tramo del 1,9% sobre la base establecida en el acuerdo y conservarán los $120.000 no remunerativos, pero dejarán de percibir los $25.000 extraordinarios. Por eso, no corresponde simplemente sumar un 1,9% al total cobrado en agosto, ya que el bono no integra la base del incremento.

A los valores resultantes deberán agregarse, cuando corresponda, los adicionales establecidos en el CCT 130/75, entre ellos antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras y comisiones.

La suma fija no remunerativa de $120.000 continuará vigente durante septiembre. Según lo establecido en el acuerdo, posteriormente comenzará un proceso gradual para incorporarla a los salarios básicos.

La integración se realizará en seis cuotas mensuales de $20.000, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027. Una vez finalizado ese proceso, los $120.000 quedarán incorporados completamente a las escalas convencionales.

Salarios con aumento en septiemrbe

¿Hay bono para empleados de comercio en septiembre?

No está previsto un nuevo pago del bono extraordinario de $50.000 en septiembre. Esa suma fue acordada por única vez y dividida en dos cuotas de $25.000, correspondientes a julio y agosto.

Por este motivo, aunque en septiembre se aplicará un nuevo incremento sobre las escalas salariales, el recibo ya no incluirá los $25.000 extraordinarios que sí formaron parte de los haberes de agosto.

El acuerdo vigente contempla una revisión salarial en octubre de 2026. FAECYS y las cámaras empresarias volverán a reunirse para evaluar las condiciones económicas y determinar si corresponde aplicar nuevos incrementos para los últimos meses del año.

Hasta entonces, septiembre marcará la aplicación del último tramo del 1,9% del acuerdo trimestral, con el que se completa el aumento nominal y no acumulativo del 5,7% pactado para julio, agosto y septiembre.