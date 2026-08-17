Cuánto cobra un empleado de comercio en agosto 2026: la escala salarial, según categoria

Los empleados de comercio tienen nuevos salarios en agosto de 2026 luego de la entrada en vigencia del segundo tramo del último acuerdo paritario alcanzado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) con las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento estableció un incremento total del 5,7% para el trimestre julio-septiembre, distribuido en tres subas del 1,9% mensual, de carácter no acumulativo y calculadas sobre las escalas básicas de junio.

Además, durante agosto continúa vigente la suma no remunerativa de $120.000 y se abona la segunda y última cuota de $25.000 correspondiente al bono extraordinario de $50.000 acordado en la negociación.

Con estos conceptos, los ingresos de referencia de las principales categorías se ubican por encima de $1,3 millones, aunque el monto final depende del puesto y de los adicionales que correspondan a cada trabajador.

Salarios de empleados de comercio

Cuánto cobra un empleado de comercio en agosto 2026 según la categoría

Los montos de referencia para agosto contemplan el básico actualizado, los $120.000 no remunerativos y los $25.000 correspondientes a la segunda cuota del bono.

Según la escala difundida por FAECYS, los valores para algunas de las principales categorías son:

Maestranza A: $1.305.461, compuesto por un básico de $1.160.461, la suma no remunerativa de $120.000 y $25.000 de bono.

$1.305.461, compuesto por un básico de $1.160.461, la suma no remunerativa de $120.000 y $25.000 de bono. Administrativo A: $1.317.965.

$1.317.965. Cajero A: $1.322.132.

$1.322.132. Vendedor A: $1.322.132.

$1.322.132. Vendedor D: $1.373.824.

Estos importes funcionan como referencia y pueden aumentar por los adicionales establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, entre ellos antigüedad, presentismo, manejo de caja, horas extras y comisiones.

Cuánto aumenta el sueldo de Empleados de Comercio en agosto

La última paritaria estableció un aumento total del 5,7%, que no se aplica de una sola vez sino mediante tres tramos iguales:

Julio: 1,9%.

1,9%. Agosto: 1,9%.

1,9%. Septiembre: 1,9%.

Los porcentajes son no acumulativos y se calculan sobre las escalas básicas vigentes en junio de 2026.

Por lo tanto, en agosto entra en vigencia el segundo tramo y en septiembre se aplicará el último 1,9% contemplado en el acuerdo.

Qué pasa con el bono de $50.000 en agosto

La paritaria también contempló una suma extraordinaria de $50.000, de carácter no remunerativo y por única vez. El monto se dividió en dos pagos de $25.000: el primero correspondió a julio y el segundo se abona con los haberes de agosto.

En los recibos de sueldo, el concepto debe aparecer como “Suma No Remunerativa Única – Revisión 2026”. Al tratarse de la segunda y última cuota, en septiembre este adicional ya no formará parte de la liquidación.

Salarios con aumento y bono adicional

Qué pasa con los $120.000 no remunerativos

A diferencia del bono extraordinario, la suma fija no remunerativa de $120.000 continúa vigente. El acuerdo establece que posteriormente comenzará a incorporarse al salario básico de manera gradual. El proceso arrancará en diciembre de 2026 y se extenderá hasta mayo de 2027, mediante la incorporación de $20.000 por mes.

De esta manera, al finalizar ese período, los $120.000 habrán quedado completamente incorporados a los básicos convencionales.

El acuerdo contempla una nueva instancia de revisión en octubre de 2026. En ese momento, FAECYS y las cámaras empresarias volverán a analizar la evolución de las variables económicas y salariales. Hasta entonces, resta aplicar el tercer tramo del 1,9% en septiembre, que completará el aumento del 5,7% previsto en la última paritaria.

Así, en agosto de 2026 un trabajador de Maestranza A tiene un ingreso de referencia de $1.305.461, mientras que un Administrativo A alcanza los $1.317.965 y las categorías de Cajero A y Vendedor A llegan a $1.322.132, antes de considerar los adicionales que correspondan en cada caso.