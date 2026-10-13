Detuvieron en Perú al tío de “Pequeño J” por el triple crimen narco de Florencio Varela e iniciarán su extradición

La investigación por el triple crimen en Florencio Varela sumó un nuevo detenido. Se trata de Luis Alan Valverde Rodríguez, ciudadano peruano y tío de "Pequeño J", quien fue arrestado este lunes 12 de octubre en Perú, en el marco de la causa judicial que investiga el femicidio de las tres jóvenes.

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La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien informó a través de las redes sociales que recibió la comunicación de Interpol Lima sobre el procedimiento, que fue realizado alrededor de las 15 horas.

“Ahora vamos a iniciar el proceso de extradición para traerlo a la Argentina y que responda ante la Justicia”, señaló la funcionaria y cerró su mensaje con una frase ya conocida en el Gobierno nacional de Javier Milei: “El que las hace, las paga”.

La detención representa un avance en la causa que conmocionó al país por la violencia de los femicidios y las hipótesis sobre el trasfondo narco del ataque.

Quién es el detenido y qué se sabe hasta ahora

Valverde Rodríguez es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, reconocido como "Pequeño J", uno de los principales sospechosos en la investigación por los asesinatos de Morena Verdi, de 20 años; Brenda del Castillo, de 20; y Lara Gutiérrez, de 15.

Las tres jóvenes fueron asesinadas entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre del 2025 en una vivienda de la calle Chañar al 700, en el municipio bonaerense de Florencio Varela. Sus cuerpos fueron hallados cuatro días después.

La causa investiga un trasfondo vinculado al narcotráfico. Una de las principales hipótesis sostiene que los crímenes habrían sido una venganza por el presunto robo de drogas o dinero a una organización criminal. Sin embargo, el expediente continúa en investigación.

La extradición al país del tío de Pequeño J

Después de la detención en Perú, el objetivo de las autoridades argentinas será avanzar con los trámites necesarios para que Valverde Rodríguez sea trasladado al país y quede a disposición de la Justicia.

El procedimiento de extradición deberá permitir que el hombre responda ante los tribunales argentinos por la imputación que pesa sobre él. Por el momento, no se informaron públicamente plazos para concretar su traslado.

La detención se produce en un contexto de avances en la investigación, que buscan reconstruir cómo se planificaron y ejecutaron los femicidios, además de establecer qué función habría cumplido cada uno de los sospechosos en los crímenes.