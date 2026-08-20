Detuvieron a los padres del nene de 2 años que llevó cocaína al jardín: la frase con la que se justificó la madre

Un extraño hallazgo dentro de un jardín de infantes de Córdoba requirió una investigación por narcotráfico y derivó en la detención de los padres de un nene de dos años. El pequeño había llegado al lugar con un monedero rosa que contenía un total de 71 envoltorios de cocaína.

Todo comenzó cuando una mujer llevó a sus dos hijos al establecimiento. El menor ingresó a la Sala Naranja y su hermana de tres años, a la Sala Verde. En un momento una de las docentes observó que el nene tenía un pequeño monedero en la mano y revisó su contenido.

En su interior encontró varios envoltorios transparentes con una sustancia blanca. Ante la sospecha de que podía tratarse de droga, las autoridades del jardín guardaron el monedero y dieron rápido aviso al 911.

La madre reclamó el monedero

Poco después, la mamá regresó al establecimiento para reclamar el objeto. Según trascendió, habría insistido en que se lo devolvieran y manifestó que se trataba de algo “con lo que mantenía a sus hijos”.

Las docentes se negaron a entregárselo y esperaron la llegada de los efectivos. Sin embargo, la mujer se retiró del lugar junto al niño de dos años y más tarde regresó acompañada por su mamá, la abuela de los chicos, para retirar a la menor que estaba en la otra sala. Para ese momento, la Policía ya estaba allí.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizó las pruebas correspondientes y confirmó que los envoltorios contenían cocaína. Fueron contabilizadas 71 dosis en total.

La Unidad Judicial de Lucha Contra el Narcotráfico ordenó el secuestro de la droga y del monedero y encuadró la investigación en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Por su parte, la madre fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia.

Allanaron la casa y detuvieron al padre

La investigación continuó este miércoles con un allanamiento en una vivienda de la Manzana 34 del barrio Ampliación Cabildo. El procedimiento estuvo a cargo de la FPA y fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno.

Los agentes encontraron varias dosis de marihuana durante el procedimiento y otros elementos considerados de interés para la causa. Además, detuvieron a un hombre de 22 años, señalado como el padre del niño que había llevado la cocaína al jardín.

El hombre quedó imputado por tenencia con fines de comercialización agravada, figura que contempla mayor gravedad cuando existe involucramiento de menores de edad. Las autoridades activaron los protocolos de protección para los dos niños, quienes inicialmente quedaron al cuidado de su abuela.